0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Авторские колонки рынка
- 114 0

Оксана Лещенко: 7 подсказок руководителю о том, как давать обратную связь на удаленной работе

Оксана Лещенко: 7 подсказок руководителю о том, как давать обратную связь на удаленной работе

Уже более полугода мы находимся на карантине и многие работают удаленно. Такой режим работы не всем дается просто. Особенно сложно может быть родителям, если рядом находятся маленькие дети и с ними некому помочь, или тем, кому важно работать в офисе, где есть живой контакт и общение с коллегами. Тогда удалёнка, действительно, влияет на эффективность работы, результативность бизнеса и качество жизни.

По данным опроса американской компании SHRM Association, представленной в 165 странах мира, 30% работников отметили, что с переходом на дистанционную работу из-за карантина, их продуктивность возросла. Тогда как 70% сказали, что их эффективность упала или осталась на прежнем уровне.

В докарантинный период основной причиной стрессов и демотивации на рабочем месте назвали неэффективный обмен информацией и отсутствие обратной связи со стороны работодателя.

По результатам исследования “State of the American Workplacе: анализ вовлеченности персонала для руководителей бизнеса в США”, 70% опрошенных сотрудников американских компаний жаловались на отсутствие общения с начальством в достаточной мере. Они отмечали, что это ведет к потере мотивации и вовлеченности, поскольку нет понимания эффективности или неэффективности своих действий, и это имело глобальные последствия для компаний.

Исследование показало, что потеря мотивации и растущая отстраненность сотрудников приводят ежегодно к финансовым убыткам компаний в США в размере от $450 млрд до $550 млрд.

А по данным исследования Джека Зенгера и Джозефа Фолкмана — руководителей консалтинговой компании Zenger/Folkman, которое они проводили в 2014 году, спросив у около 1000 человек со всего мира: “Какую оценку вашей работы вы бы предпочли услышать от своего работодателя: положительные отзывы или предложения по улучшению, даже если оценка позитивная?”, оказалось, что работники остро нуждаются в обратной связи.

57% респондентов отметили, что им важно получать не просто похвалу, а конструктивный фидбек от работодателя. Даже больше — уж лучше отрицательный отзыв, чем вовсе остаться без обратной связи.

Сейчас в условиях ограничений карантина в режиме удаленной работы и отсутствия живого контакта дефицит информации накапливается еще быстрее, и обратная связь приобретает еще большее значение.

После работы с украинскими компаниями, в рамках программ психологической поддержки персонала, специалисты нашей компании отмечают, что сегодня это не только функция оценки эффективности сотрудников и корректировки их действий, но и способ не дать почувствовать себя «оторванными от коллектива».

Обратная связь позволяет удерживать в команде психологический баланс, поддерживает эмоционально и мотивирует работать эффективнее.

Каждому сотруднику важно чувствовать свою значимость в команде и ощущать причастность к общему делу. Человеку, работающему удаленно, сложнее оценить достижения компании в целом. Он выполняет свою конкретную задачу и может только догадываться о вероятности общего успеха или провала.

Ощущение изолированности и отсутствия интереса к себе и своей работе может влиять на психологическую устойчивость и эффективность работы. Именно поэтому так важен контакт с руководителем, коллегами и правильный фидбек.

Вот 7 подсказок, которые помогут давать обратную связь на удаленной работе:

  • Диалог, а не монолог. Вовлекайте сотрудников в диалог, интересуйтесь их профессиональной жизнью и интересами. Спрашивайте и отвечайте, искренне дайте понять, что их мнение важно для вас.
  • Благодарность. Искренняя благодарность укрепляет отношения и культивирует доверие в команде. Используйте этот инструмент в построении коммуникаций.
  • Похвала на людях, критика — с глазу на глаз. Хвалите сотрудников за хорошую работу в присутствии коллег. Критикуйте же наедине и по делу – с указанием конкретных ошибок.
  • Факты и конкретика. Держите эмоции под контролем. Оперируйте только фактами. Не «вы все делаете не так», а «в этой таблице неверно указаны данные в столбце 3 и 5». Не «вы все время опаздываете», а «сегодня вы опоздали с презентацией на 20 минут» и т.д.
  • Я-послания. Говорите о своих чувствах и желаниях, но без обвинений в сторону собеседника. Не «мне не нравится, что вы меня перебиваете», а «ваше мнение важно для меня, но позвольте мне закончить свою речь».
  • Обсуждение действий, а не личностей. Говорите о том, что сделано и что можно исправить, не обвиняйте и не переходите на личности.
  • Своевременная реакция. Не откладывайте в долгий ящик реакцию на действия сотрудников и давайте обратную связь даже на промежуточных этапах выполнения задач.

Обратная связь — один из главных инструментов построения сплоченной команды, особенно для удаленного режима работы. И это полезный и выгодный процесс для всех.

Для руководителя — это возможность оценить действия подчиненных в прошлом и скорректировать в будущем.

А для подчиненных — это способ увидеть себя и свой вклад в общее дело, наметить пути для развития.

Помимо этого, сегодня это способ эмоционального контакта и психологической поддержки персонала, который очень важен для успешной работы и бизнес-результата.

Оксана Лещенко, психотерапевт, co-founder 4ID Студии корпоративной психологии

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.