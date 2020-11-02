Оксана Лещенко: 7 подсказок руководителю о том, как давать обратную связь на удаленной работе

Уже более полугода мы находимся на карантине и многие работают удаленно. Такой режим работы не всем дается просто. Особенно сложно может быть родителям, если рядом находятся маленькие дети и с ними некому помочь, или тем, кому важно работать в офисе, где есть живой контакт и общение с коллегами. Тогда удалёнка, действительно, влияет на эффективность работы, результативность бизнеса и качество жизни.
По данным опроса американской компании SHRM Association, представленной в 165 странах мира, 30% работников отметили, что с переходом на дистанционную работу из-за карантина, их продуктивность возросла. Тогда как 70% сказали, что их эффективность упала или осталась на прежнем уровне.
В докарантинный период основной причиной стрессов и демотивации на рабочем месте назвали неэффективный обмен информацией и отсутствие обратной связи со стороны работодателя.
По результатам исследования “State of the American Workplacе: анализ вовлеченности персонала для руководителей бизнеса в США”, 70% опрошенных сотрудников американских компаний жаловались на отсутствие общения с начальством в достаточной мере. Они отмечали, что это ведет к потере мотивации и вовлеченности, поскольку нет понимания эффективности или неэффективности своих действий, и это имело глобальные последствия для компаний.
Исследование показало, что потеря мотивации и растущая отстраненность сотрудников приводят ежегодно к финансовым убыткам компаний в США в размере от $450 млрд до $550 млрд.
А по данным исследования Джека Зенгера и Джозефа Фолкмана — руководителей консалтинговой компании Zenger/Folkman, которое они проводили в 2014 году, спросив у около 1000 человек со всего мира: “Какую оценку вашей работы вы бы предпочли услышать от своего работодателя: положительные отзывы или предложения по улучшению, даже если оценка позитивная?”, оказалось, что работники остро нуждаются в обратной связи.
57% респондентов отметили, что им важно получать не просто похвалу, а конструктивный фидбек от работодателя. Даже больше — уж лучше отрицательный отзыв, чем вовсе остаться без обратной связи.
Сейчас в условиях ограничений карантина в режиме удаленной работы и отсутствия живого контакта дефицит информации накапливается еще быстрее, и обратная связь приобретает еще большее значение.
После работы с украинскими компаниями, в рамках программ психологической поддержки персонала, специалисты нашей компании отмечают, что сегодня это не только функция оценки эффективности сотрудников и корректировки их действий, но и способ не дать почувствовать себя «оторванными от коллектива».
Обратная связь позволяет удерживать в команде психологический баланс, поддерживает эмоционально и мотивирует работать эффективнее.
Каждому сотруднику важно чувствовать свою значимость в команде и ощущать причастность к общему делу. Человеку, работающему удаленно, сложнее оценить достижения компании в целом. Он выполняет свою конкретную задачу и может только догадываться о вероятности общего успеха или провала.
Ощущение изолированности и отсутствия интереса к себе и своей работе может влиять на психологическую устойчивость и эффективность работы. Именно поэтому так важен контакт с руководителем, коллегами и правильный фидбек.
Вот 7 подсказок, которые помогут давать обратную связь на удаленной работе:
Обратная связь — один из главных инструментов построения сплоченной команды, особенно для удаленного режима работы. И это полезный и выгодный процесс для всех.
Для руководителя — это возможность оценить действия подчиненных в прошлом и скорректировать в будущем.
А для подчиненных — это способ увидеть себя и свой вклад в общее дело, наметить пути для развития.
Помимо этого, сегодня это способ эмоционального контакта и психологической поддержки персонала, который очень важен для успешной работы и бизнес-результата.
Оксана Лещенко, психотерапевт, co-founder 4ID Студии корпоративной психологии
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