0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Доля НБУ в подкреплении банков наличными уменьшилась на 90% с 2016 года

Доля НБУ в подкреплении банков наличными уменьшилась на 90% с 2016 года

После перехода на делегированную модель организации доля наличных Нацбанка в подкреплении банков сократилась до 11%.

Об этом сообщается на официальной странице регулятора.

Делегированная модель организации наличного обращения предусматривает передачу части наличности Нацбанка делегированным банкам. Это помогает обеспечить наличными регионы.

До 2016 года в Украине действовала частично контролируемая модель. При ней подкрепление операционных касс банков происходило полностью за счет НБУ. Регулятор также принимал всю наличность от банков, а в 2019 году доля составляла уже 67%.

В центробанке утверждают, что сокращение стало результатом расширения деятельности уполномоченных банков и развития СІТ-компаний (Cash-in-transit – компании, предоставляющие услуги инкассации и с 2019 года могут хранить и обрабатывать наличные – ЭП).

По словам директора Департамента денежного обращения, уполномоченные банки сейчас покрывают все 24 области Украины.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.