Доля НБУ в подкреплении банков наличными уменьшилась на 90% с 2016 года

После перехода на делегированную модель организации доля наличных Нацбанка в подкреплении банков сократилась до 11%.

Об этом сообщается на официальной странице регулятора.

Делегированная модель организации наличного обращения предусматривает передачу части наличности Нацбанка делегированным банкам. Это помогает обеспечить наличными регионы.

До 2016 года в Украине действовала частично контролируемая модель. При ней подкрепление операционных касс банков происходило полностью за счет НБУ. Регулятор также принимал всю наличность от банков, а в 2019 году доля составляла уже 67%.

В центробанке утверждают, что сокращение стало результатом расширения деятельности уполномоченных банков и развития СІТ-компаний (Cash-in-transit – компании, предоставляющие услуги инкассации и с 2019 года могут хранить и обрабатывать наличные – ЭП).

По словам директора Департамента денежного обращения, уполномоченные банки сейчас покрывают все 24 области Украины.