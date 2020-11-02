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Рост «минималки» обеспечил увеличение поступлений от ЕСВ на 3 млрд грн

Рост «минималки» обеспечил увеличение поступлений от ЕСВ на 3 млрд грн

В октябре 2020 года поступления от уплаты единого социального взноса составили 26,6 млрд грн – это на 3 млрд грн или 12,8% больше, чем в октябре прошлого года.

Об этом пишет Цена государства.

Таким образом, в октябре удалось преодолеть июньский рекорд, который составлял 25,2 млрд грн.

В целом с начала года поступления от ЕСВ выросли на 6,4%, или на 14,2 млрд грн по сравнению с 2019 годом и достигли 236,5 млрд грн.

Секрет октябрьских успехов по сбору ЕСВ – административное увеличение минимальной заработной платы (МЗП) и повышение должностного оклада для бюджетников, которые начали действовать с начала сентября этого года.

Именно увеличение «минималки» в первую очередь обеспечило рост поступлений от ЕСВ в сентябре. Увеличение размера МЗП повлияло на размер налогов, который платят в бюджет из фонда оплаты труда.

Частично это будет компенсировано за счет повышения стоимости товаров и услуг для конечного потребителя. Поэтому рост «минималки» приведет к росту потребительских цен.

По материалам Finance.UA
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