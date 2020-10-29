В НБУ назвали главные причины, почему украинцы не пользуются активно финуслугами

Финуслуги станут более доступными для граждан. В Украине появится национальная стратегия по повышению финансовой инклюзии.
Об этом пишет НБУ на странице FACEBOOK.
Большая вовлеченность в финансовую систему и более активное пользование услугами, в частности депозитам, услугами по переводу средств, кредитованию, страхованию и т.д., позволят гражданам удовлетворить свои потребности и в конечном итоге улучшить собственное благосостояние.
«От наших совместных усилий сегодня зависит, в какой стране мы будем жить в будущем: комфортной, финансово инклюзивной и современной или в такой, где большая часть населения по сути находится вне финансовой системой страны», – отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Несколько фактов о доступности финансовых услуг в Украине:
Карантин стал толчком для перехода украинцев к платежам с помощью смартфонов.
Количество активных пользователей мобильных банковских приложений во втором квартале выросло до 40%.
Об этом свидетельствует регулярный опрос о финансовом поведении населения Украины, который в этом году проводила компания CBR.
Четыре главные причины, почему украинцы не пользуются активно финуслугами:
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