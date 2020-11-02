В приложении Google Messages теперь можно запланировать отправку сообщений по времени

В последнее время приложение Google Messages получило множество полезных функций. Теперь к ним добавилась функция отправки сообщений по расписанию. К сожалению, она пока доступна не всем пользователям.

Новая функция предоставляется через обновления на стороне сервера, поэтому её нельзя добавить в приложение самостоятельно. Тем не менее, есть основания полагать, что в скором времени она станет доступна широкому кругу пользователей.

Владельцы Android-устройств, которые уже получили доступ к новой возможности, сообщают, что при удерживании кнопки отправки сообщения в приложении появляется окно, которое предлагает варианты, такие как «Сегодня вечером, 18:00», «Сегодня вечером, 21:00», а также «Завтра, 8:00». Кроме того, имеется возможность самостоятельно указать дату и время отправки сообщения. Запланированные сообщения отображаются в общем списке и помечены иконкой в виде часов. Стоит отметить, что запланированные сообщения можно удалить, отредактировать или отправить немедленно.

Поскольку это обновление на стороне сервера, оно пока доступно для небольшого числа пользователей в тестовом режиме. Ожидается, что оно станет доступно всем пользователям уже в ближайшие недели.