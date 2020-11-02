Сколько украинцев нашли работу через Государственную службу занятости

В течение января-октября 2020 года услугами государственной службы занятости воспользовались 1 млн 980 тыс. украинцев, из них более 1 млн имели статус зарегистрированного безработного, пособие по безработице получали 942,3 тыс. граждан.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.
В то же время количество вакансий в базе данных службы занятости составило 754 тысячи единиц. Работу при содействии службы за 10 месяцев этого года нашли почти 540 тысяч человек, из них – 337,5 тыс. имели статус зарегистрированного безработного, а 202 тысячи человек были трудоустроены оперативно, еще до предоставления статуса безработного.
А что с работодателями? Количество работодателей, подававших в службу занятости информацию о вакансиях, составило 158,5 тыс.
Наибольшим спросом на рынке труда пользовались:
К общественным и другим работам временного характера в течение 10 месяцев текущего года было привлечено 92,2 тысячи человек.
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Востребованными были также учителя, врачи, фармацевты, воспитатели, инженеры, экономисты, мастера производственного обучения, медсестры и т.д.
Средний размер пособия по безработице в октябре составил 3,7 тыс. грн.
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