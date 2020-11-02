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Mitsubishi разработает два новых электромобиля

Mitsubishi разработает два новых электромобиля

Компания Mitsubishi в ближайшие несколько лет разработает и выпустит на рынок три новых гибридных автомобиля, а также два новых электромобиля. Первый из этих электрокаров появится в продаже к марту 2022 года.

Первый новый электрокар Mitsubishi будет разрабатываться в Китае. Вторым электромобилем будет небольшой сити-кар. В его создании примет участие Nissan, у которого с Mitsubishi альянс.

Кроме того, известно, что к концу 2020 года закончится серийное производство Mitsubishi i-MiEV. Это первая «зеленая» модель в линейке Mitsubishi и первый полностью электрический серийный электромобиль в мире. Причина – плохой спрос.

Что же касается гибридных моделей, то первым из них появится Mitsubishi Eclipse Cross. Его продажи начнутся к концу текущего года.

Гибридную силовую установку получат также кроссовер Outlander нового поколения и минивэн Xpander (этот минивен продаются в Юго-Восточной Азии).

По материалам autonews.ua
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