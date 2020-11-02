Mitsubishi разработает два новых электромобиля

Компания Mitsubishi в ближайшие несколько лет разработает и выпустит на рынок три новых гибридных автомобиля, а также два новых электромобиля. Первый из этих электрокаров появится в продаже к марту 2022 года.
Первый новый электрокар Mitsubishi будет разрабатываться в Китае. Вторым электромобилем будет небольшой сити-кар. В его создании примет участие Nissan, у которого с Mitsubishi альянс.
Кроме того, известно, что к концу 2020 года закончится серийное производство Mitsubishi i-MiEV. Это первая «зеленая» модель в линейке Mitsubishi и первый полностью электрический серийный электромобиль в мире. Причина – плохой спрос.
Что же касается гибридных моделей, то первым из них появится Mitsubishi Eclipse Cross. Его продажи начнутся к концу текущего года.
Гибридную силовую установку получат также кроссовер Outlander нового поколения и минивэн Xpander (этот минивен продаются в Юго-Восточной Азии).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - ШмыгальВчера, 10:34 - 1133 9
Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП Украины в 2-3 раза к 2030 годуВчера, 17:41 - 339 7
Коболев назвал основную причину убытков НафтогазаВчера, 09:31 - 1551 7
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараПозавчера, 18:30 - 5104 6
Введен новый штраф за неправильное ношение масокВчера, 12:45 - 2578 5
Облгазы препятствуют смене поставщика: что делатьВчера, 12:00 - 4696 2
Введен новый штраф за неправильное ношение масокВчера, 12:45 - 2578 5
Анонимные электронные кошельки отменяются: владельцев возьмут под жесткий контрольВчера, 15:05 - 1947 3
Коболев назвал основную причину убытков НафтогазаВчера, 09:31 - 1551 7
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банкиВчера, 16:03 - 1536 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)Вчера, 16:10 - 280 1
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1239
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1195 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1051
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1529