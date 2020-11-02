В WhatsApp добавили новую функцию

WhatsApp запускает давно ожидаемую функцию для пользователей смартфонов – инструмент очистки памяти.
Пользователей мессенджера давно раздражало то, что WhatsApp регулярно переполняет хранилище на мобильном устройстве, если не проводить регулярно «чистку» вручную или с помощью специальных инструментов.
Функция тестировалась с сентября в бета-версиях мессенджера. Новый инструмент стал доступен в стабильных версиях WhatsApp у обычных пользователей.
Инструмент «Управление хранилищем» можно найти в настройках приложения в разделе «Данные и хранилище». В опции в удобном порядке показаны самые большие файлы, а также контент, который пользователю пересылали несколько раз. Пользователь мессенджера сможет быстро выбрать необходимые файлы и удалить их все за один раз.
Кроме того, новый инструмент предусматривает сортировку файлов по размеру, чтобы можно было удалить самые большие файлы в первую очередь. Для того, чтобы избежать случайного удаления, предусмотрены небольшие превью медиа-файлов.
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