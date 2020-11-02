Apple урезала возможности зарядки iPhone 12 mini

Готовящийся к старту продаж iPhone 12 mini станет самым компактным представителем фирменной линейки. Но как выяснилось, от других моделей обновлённой серии гаджетов Apple аппарат будет отличаться не только размерами. Ещё одно изменение оказалось связано с функцией беспроводной зарядки с помощью аксессуара MagSafe.

На странице службы поддержки Apple появилась информация о максимальной поддерживаемой мощности питания аппарата при использовании оригинального аксессуара с магнитным креплением. По данным производителя, для модели с приставкой mini это значение снижено с 15 до 12 Вт. Для достижения этого показателя MagSafe необходимо подключать к блоку питания с портом USB Type-C с характеристиками выходного тока 9 В/2,03 А. Таким образом, для зарядки новинки подойдёт прошлогодний аксессуар на 18 Вт.

Производитель также отмечает, что указанная мощность зарядки может быть уменьшена, так как зависит от многих факторов, включая температуру и активность системы. С другой стороны, за счёт меньшей ёмкости аккумулятора iPhone 12 mini предположительно будет тратить на полную зарядку примерно то же время, что и старшие представители фирменной серии.