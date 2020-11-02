0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Apple урезала возможности зарядки iPhone 12 mini

Apple урезала возможности зарядки iPhone 12 mini

Готовящийся к старту продаж iPhone 12 mini станет самым компактным представителем фирменной линейки. Но как выяснилось, от других моделей обновлённой серии гаджетов Apple аппарат будет отличаться не только размерами. Ещё одно изменение оказалось связано с функцией беспроводной зарядки с помощью аксессуара MagSafe.

На странице службы поддержки Apple появилась информация о максимальной поддерживаемой мощности питания аппарата при использовании оригинального аксессуара с магнитным креплением. По данным производителя, для модели с приставкой mini это значение снижено с 15 до 12 Вт. Для достижения этого показателя MagSafe необходимо подключать к блоку питания с портом USB Type-C с характеристиками выходного тока 9 В/2,03 А. Таким образом, для зарядки новинки подойдёт прошлогодний аксессуар на 18 Вт.

Производитель также отмечает, что указанная мощность зарядки может быть уменьшена, так как зависит от многих факторов, включая температуру и активность системы. С другой стороны, за счёт меньшей ёмкости аккумулятора iPhone 12 mini предположительно будет тратить на полную зарядку примерно то же время, что и старшие представители фирменной серии.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.