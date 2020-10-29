В Турции оштрафовали Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok

После того как в Турции вступил в силу новый закон об усилении регулирования соцсетей, на ряд компаний, в частности Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Youtube и TikTok, наложены крупные штрафы, передает Deutsche Welle.

Как сообщил 4 ноября заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Сайян, каждая из соцсетей оштрафована на 10 млн лир (около 1 млн евро) за то, что они не назвали в назначенный срок своего местного представителя.

Турецкий парламент принял в конце июля закон, ужесточающий контроль над соцсетями – если в Турции их посещают более 1 млн пользователей в день, то они должны открыть местный филиал и назначить представителя с турецким гражданством. Если это требование не будет выполнено, трафик популярных соцсетей может быть ограничен судом на 95%.

Закон также обязывает платформы в течение 48 часов реагировать на запросы по удалению или блокировке контента.

Правозащитная организация «Репортеры без границ» ранее осудила действия официальной Анкары, указав, что социальные медиа являются «последним прибежищем критической журналистики в Турции». Правозащитники расценили законопроект как единственный ответ «политически ослабленного» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на жесткую критику в интернете.

По оценке «Репортеров без границ», Facebook пользуются 37 млн ​​жителей Турции, а Twitter – 16 млн.