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Рынок новых коммерческих авто в Украине в октябре вырос на 11%

Рынок новых коммерческих авто в Украине в октябре вырос на 11%

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (с учетом грузовых) в Украине в октябре выросли на 11% по сравнению с тем же месяцем 2019 года – до 1250 ед., но по сравнению с показателем сентября текущего года сократились на 7,4%.

Об этом сообщает “Укравтопром”.

Более четверти этого сегмента авторынка в октябре охватила марка Renault, чьи продажи выросли почти на 40% к октябрю-2019 – до 353 авто.

  • На второй строчке рейтинга, как и в октябре-2019, Fiat с регистрацией 135 авто, что на 1,5% больше, чем в прошлом году.
  • Третий результат (против восьмого годом ранее) у Citroen – 105 регистраций, или на 69% больше.
  • На четвертой позиции рейтинга сразу две марки МАЗ (-5%) и Peugeot (-11%), в зачете которых по 80 новых машин.
  • Пятое место – Ford с приростом продаж на 23% – до 79 новых коммерческих авто.

С учетом показателей октября, за январь-октябрь 2020 года в Украине зарегистрировано 8965 новых коммерческих авто, что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Статистика продаж автобусов в октябре:

  • Первую строчку занял белорусский МАЗ с регистрацией 66 машин против 28 ед. в октябре прошлого года и 9 ед. в сентябре текущего.
  • Второе место – у украинской марки Ataman – 45 автобусов по сравнению с 34 ед. в октябре-2019 и 31 в сентябре-2020,
  • Третье место – у Citroen с 32 зарегистрированными автобусами (соответственно 22 ед. и 19 ед.),
  • Далее расположились автобусы “Богдан” (17 ед. против трех в октябре-2019),
  • “Эталон”, регистрации которого сократились до 15 ед. против 25 в октябре-2019 и 56 ед. в сентябре-2020.

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По материалам Finance.UA
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