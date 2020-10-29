НКРЭКУ призвала заложить в бюджет средства на компенсацию тарифа ВИЭ

Правительство заложить в проект государственного бюджета на 2021 год средства на компенсацию покупки электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) по «зеленому» тарифу.
Об этом во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сказал председатель Комиссии Валерий Тарасюк.
«В июле была проголосована норма, минимум 20% «зеленого» тарифа должны быть оплачены из государственного бюджета. На сегодня мы не видим в проекте бюджета этих 20%, и я призываю всех вмешаться в ситуацию, особо обращаюсь к Министерству финансов, чтобы они выполнили прямую норму закона и заложили в бюджет минимум 20%», – сказал Тарасюк.
По его словам, НКРЭКУ также предлагала заложить в бюджет около 30% от общей суммы компенсации «зеленого» тарифа.
«Если правительство вложит в бюджет и Верховная Рада проголосует 30%, то мы будем говорить о снижении тарифа Укрэнерго”, – отметил Тарасюк.
Он напомнил, что 20% компенсации на закупку электроэнергии из ВИЭ в следующем году требует у 11 млрд грн дополнительных бюджетных расходов.
Министерство энергетики во исполнение условий меморандума о взаимопонимании с производителями электроэнергии из возобновляемых источников предлагало заложить в проект бюджета на 2021 год 11,55 млрд грн для оплаты «зеленых» тарифов.
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