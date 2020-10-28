Рада приняла за основу законопроект о погашении долгов "Укрнафты"

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Он предусматривает погашение налоговых долгов “Укрнафты” на 30,35 млрд гривен.

Документ поддержали 279 народных депутатов.

Закон предусматривает, что сначала Национальная акционерная компания “Нафтогаз” получит от Кабинета министров 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа в условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

После этого “Нафтогаз” должен заплатить “Укрнафте” за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 (15,1 млрд гривен), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд гривен.).

Ожидается, что из этих средств “Укрнафта” погасит 30,35 млрд гривен долгов.

При этом дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у “Укрнафты” в результате сделок купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд гривен.

Из этого следует, что суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между НАК и “Укрнафтой” составит 42,5 млрд гривен (30,35 млрд гривен + 5,95 млрд гривен + 6,2 млрд гривен).

В случае отчисления 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить “Нафтогаз”, возникает остаток 10,3 млрд гривен.

“Излишнее поступление в сумме 10,3 млрд грн будет направлено на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 (в сумме 8,9 млрд гривен) и финансирование расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд гривен)”, – указано в пояснительной записке.