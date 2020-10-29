Сколько украинцев выступают за продление моратория на продажу сельхозземли - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу рынка земли, то 61,2% опрошенных украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 23 сентября 2020 года. Были опрошены 1209 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.
Сколько бы участвовало. Почти три четверти опрошенных (71,3%) приняли бы участия в таком референдуме.
Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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