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BMW готовит электромобиль за $100 тыс.

BMW готовит электромобиль за $100 тыс.

В декабре этого года BMW официально покажет модель iX, которая станет новым флагманом компании. Это будет кроссовер с электрическим двигателем. Его ценник преодолеет отметку $100 тыс., что сделает новинку конкурентом Tesla Model X.

Об этом сообщает BMWBlog.

Модель будет называться iNext или iX, хотя это пока только слухи. Официальной информации о модели еще нет, но некоторая информация уже просочилась в СМИ.

Стоимость новинки превысит $100 тыс., что поставит ее выше X5 в модельном ряду BMW. И сделает прямым конкурентом Tesla Model X, стоимость которой в версии Performance в США составляет $95 тыс.

Новинка получит целый ряд новых технологий, которые мы еще не видели в BMW. И по определенным показателям будет приближена к Model X. И возможно, даже превзойдет конкурента.

Журналисты выяснили, что запас хода новой модели составит (в зависимости от версии) от 400 до 600 км по WLTP.

Других подробностей пока нет, однако тот факт, что новый электрический кроссовер видели на дорогах уже несколько раз, наводит на мысль, что его стремительное появление просто неизбежно.


Фото: Motor1

По информации BMWBlog, презентация состоится уже в декабре, однако продажи новинки вряд ли стартуют раньше осени 2021 года.

По материалам НВ
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