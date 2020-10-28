По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,071 млн грн и 44,663 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 34), максимальный курс продажи доллара 28,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,61-28,62 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активных заявок по доллару на сумму 79,734 грн

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,6500 – 1 500

28,6000 – 2 222

28,6000 – 10 000

28,6000 – 10 000

28,5900 – 35 000

28,5800 – 30 000

28,5800 – 24 999



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,6000 – 20 000

28,6000 – 30 000

28,6000 – 30 000

28,6000 – 4 000

28,6000 – 20 000

28,6000 – 20 000

28,6000 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,6222 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,5641 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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