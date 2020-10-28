По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,071 млн грн и 44,663 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 34), максимальный курс продажи доллара 28,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,61-28,62 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активных заявок по доллару на сумму 79,734 грн
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,6500 – 1 500
28,6000 – 2 222
28,6000 – 10 000
28,6000 – 10 000
28,5900 – 35 000
28,5800 – 30 000
28,5800 – 24 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,6000 – 20 000
28,6000 – 30 000
28,6000 – 30 000
28,6000 – 4 000
28,6000 – 20 000
28,6000 – 20 000
28,6000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,6222 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,5641 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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