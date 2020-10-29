Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в США

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что выборы в США не повлияют на курс доллара к гривне, но сама гривна будет ослабевать.
Об этом он сказал в эфире канала “Украина 24”, отвечая на вопрос, повлияет ли победа Дональда Трампа на укрепление доллара и наоборот, победа Джозефа Байдена на ослабление американской валюты.
“Это точно не так, и это точно не так по отношению к украинской гривне. Когда мы говорим о курсе гривны к доллару, это не ослабление или усиление доллара. Это усиление или ослабление гривны прежде всего. Поэтому выборы в США точно не повлияют”, – сказал банкир.
Фурса считает, что на гривну есть давление, из-за чего она будет терять свои позиции.
“Что будет дальше? На самом деле есть давление на гривну, это давление преимущественно психологическое, оно вызвано негативными ожиданиями из-за отсутствия сотрудничества с МВФ, и поэтому гривна ослабевает и будет продолжать ослабевать”, – сказал банкир.
На вопрос ведущей, влияет ли то, что Украина до сих пор не получила транш МВФ, на курс гривны, Фурса ответил утвердительно и уточнил, что транш Украина не получит.
“Транш не под вопросом, транша не будет. Еще никто не вышел и не сказал, что транша не будет, но его не будет. Собственно, отсутствие сотрудничества с МВФ и вызывает давление на национальную валюту, потому что люди видят, что не будет поддержки со стороны наших западных партнеров. И единственный вариант финансирования дефицита бюджета – это запуск печатного станка. Мы сломали почти все ключевые реформы, которые были проведены – это Национальный банк, антикоррупционная реформа. И просто времени не хватит для того, чтобы возобновить доверие. Сейчас сотрудничество с МВФ заморожено”, – сказал Фурса.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежки7 ч. назад - 5394 18
В Украине по-новому будут штрафовать за маски на подбородкахВчера, 16:00 - 4608 12
Степанов допустил введение карантина "выходного дня" в Украине6 ч. назад - 776 7
От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых5 ч. назад - 284 4
Украинские брокеры-мошенники обманули европейских инвесторов7 ч. назад - 673 2
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежки7 ч. назад - 5394 18
Почему стоит подписывать договор о сдаче жилья в аренду8 ч. назад - 2404 1
Сколько стоит жилье в Киеве и пригороде (инфографика)Вчера, 20:01 - 1969
Рада в первом чтении поддержала законопроект об "удаленной работе"Вчера, 17:03 - 1876
Межбанк: как американские выборы отразились на валютеВчера, 18:25 - 1013
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Позавчера, 12:10 - 855
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1001 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 865
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1292
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 982