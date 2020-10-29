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Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в США

Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в США

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что выборы в США не повлияют на курс доллара к гривне, но сама гривна будет ослабевать.

Об этом он сказал в эфире канала “Украина 24”, отвечая на вопрос, повлияет ли победа Дональда Трампа на укрепление доллара и наоборот, победа Джозефа Байдена на ослабление американской валюты.

“Это точно не так, и это точно не так по отношению к украинской гривне. Когда мы говорим о курсе гривны к доллару, это не ослабление или усиление доллара. Это усиление или ослабление гривны прежде всего. Поэтому выборы в США точно не повлияют”, – сказал банкир.

Фурса считает, что на гривну есть давление, из-за чего она будет терять свои позиции.

“Что будет дальше? На самом деле есть давление на гривну, это давление преимущественно психологическое, оно вызвано негативными ожиданиями из-за отсутствия сотрудничества с МВФ, и поэтому гривна ослабевает и будет продолжать ослабевать”, – сказал банкир.

На вопрос ведущей, влияет ли то, что Украина до сих пор не получила транш МВФ, на курс гривны, Фурса ответил утвердительно и уточнил, что транш Украина не получит.

“Транш не под вопросом, транша не будет. Еще никто не вышел и не сказал, что транша не будет, но его не будет. Собственно, отсутствие сотрудничества с МВФ и вызывает давление на национальную валюту, потому что люди видят, что не будет поддержки со стороны наших западных партнеров. И единственный вариант финансирования дефицита бюджета – это запуск печатного станка. Мы сломали почти все ключевые реформы, которые были проведены – это Национальный банк, антикоррупционная реформа. И просто времени не хватит для того, чтобы возобновить доверие. Сейчас сотрудничество с МВФ заморожено”, – сказал Фурса.

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По материалам Сегодня
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