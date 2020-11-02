Энергомодернизация домов помогает экономить до 50% на оплате

Жилой сектор – один из самых энергоемких. На него приходится 33% всего энергопотребления в стране. Речь идет о примерно 80 тыс. многоэтажек и 6,5 млн индивидуальных домов.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
“Использование потенциала энергоэффективности, чтобы уменьшить энергопотребление и соответствующие расходы, важно как для страны, так и для каждой семьи”, – рассказал и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.
Около 860 тыс. семей воспользовались «теплыми кредитам» и инвестировали в энергоэффективные мероприятия почти 9 млрд грн. Среди участников – свыше 6600 ОСМД (треть всех объединений в стране). Ежегодная экономия энергии участниками программы в эквиваленте природного газа оценивается в 450 млн куб. м.
Результаты проведенных оценок свидетельствуют о том, что программа позволяет в среднем ежегодно экономить:
При этом многие ОСМД делятся успешными историями комплексной термомодернизации, благодаря которой удалось уменьшить платежки за отопление в два раза и даже больше.
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