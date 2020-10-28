От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3576 об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. “За” проголосовали 283 нардепа.
Размеры штрафов: *
Незаконная добыча полезных ископаемых считается такой, которая совершена в значительном размере, если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Незаконная добыча полезных ископаемых считается такой, которая совершена в крупном размере – если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Незаконная добыча полезных ископаемых считается такой, которая совершена в особо крупном размере, если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
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