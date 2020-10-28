0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3576 об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. “За” проголосовали 283 нардепа.

Размеры штрафов: *

  • нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере – караются штрафом от 8500 до 13 600 грн или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;
  • если эти же действия выполнены в крупном размере или речь идет о полезных ископаемых государственного значения, то предусматривается штраф в размере от 25 500 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;
  • в случае, если такие деяния совершены на территориях или объектах природно-заповедного фонда или совершены по предварительному сговору группой лиц, или совершены лицом, ранее судимым за преступление – караются лишением свободы на срок от трех до шести лет, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;
  • если же такие действия совершены путем поджога, взрыва или иным опасным способом, или повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжкие последствия, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения в особо крупном размере, – лишением свободы на срок пяти до восьми лет, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;
  • самовольное пользование недрами, заключение сделок, которые в прямой или скрытой форме нарушают право собственности на недра, влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от 1700 до 2210 грн, на должностных лиц – 2210-17 000 грн.

Незаконная добыча полезных ископаемых считается такой, которая совершена в значительном размере, если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Незаконная добыча полезных ископаемых считается такой, которая совершена в крупном размере – если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Незаконная добыча полезных ископаемых считается такой, которая совершена в особо крупном размере, если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам 112
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.