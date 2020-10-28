От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3576 об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. “За” проголосовали 283 нардепа.

Размеры штрафов: *

нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере – караются штрафом от 8500 до 13 600 грн или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;

если эти же действия выполнены в крупном размере или речь идет о полезных ископаемых государственного значения, то предусматривается штраф в размере от 25 500 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;

в случае, если такие деяния совершены на территориях или объектах природно-заповедного фонда или совершены по предварительному сговору группой лиц, или совершены лицом, ранее судимым за преступление – караются лишением свободы на срок от трех до шести лет, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;

если же такие действия совершены путем поджога, взрыва или иным опасным способом, или повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжкие последствия, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения в особо крупном размере, – лишением свободы на срок пяти до восьми лет, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;

самовольное пользование недрами, заключение сделок, которые в прямой или скрытой форме нарушают право собственности на недра, влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от 1700 до 2210 грн, на должностных лиц – 2210-17 000 грн.

Незаконная добыча полезных ископаемых считается такой, которая совершена в значительном размере, если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Незаконная добыча полезных ископаемых считается такой, которая совершена в крупном размере – если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Незаконная добыча полезных ископаемых считается такой, которая совершена в особо крупном размере, если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

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