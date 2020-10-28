Укравтодор составил рейтинг самых длинных дорог Украины

Государственное агентство автомобильных дорог назвало пять самых длинных дорог Украины, о чем сообщило в Facebook.
№1. Наибольшая протяженность – у трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на Ростов-на-Дону). Вместе с подъездами к Харькову, международному аэропорту Харьков и Полтаве ее длина составляет 937,3 км. Автодорога М-03 пересекает Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. Она совпадает с международными коридорами Е-40 и частично Е-50.
«В этом году Укравтодор обновит почти 300 км дороги, еще 70 км планируется восстановить в 2021 году. В октябре также было анонсировано, что 300 км М-03 от Киева до Полтавы станут пилотным проектом в рамках Первой государственно-частной программы в дорожном секторе Украины. Это значит, что ее содержанием и развитием будет заниматься частный инвестор», – добавили в Укравтодоре.
№2. Дорога М-06 Киев – Чоп – 918,1 км (вместе с подъездами к Житомиру, Новоград-Волынскому, Львову, Ужгороду и двумя подъездами к Ровно). М-06 входит на некоторых участках в три международных коридора Е-40, Е-50 и Е-573. Доехать по этому маршруту можно до государственной границы с Венгрией, пересекая Киевскую, Житомирскую, Ровенскую, Львовскую и Закарпатскую области.
«В этом году М-06 ремонтировалась на Закарпатье и на Львовщине. В 2021 планируем капитальный ремонт и расширение дороги на участках в Ровенской и Закарпатской областях», – отметили в Укравтодоре.
№3. Трасса М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу). Вместе с подъездами к Виннице, Хмельницкому и аэропорту Хмельницкий ее протяженность составляет 784,2 км. Дорога пересекает 7 регионов и частично совпадает с коридором Е-50.
В этом году Укравтодор отремонтирует более 200 км этой дороги.
№4. Автотрасса М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, 724,1 км. Трасса соединяет Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области с аннексированным Крымом. Совпадает с частью европейского маршрута Е-105.
В 2020 г. М-18 ремонтируется в Запорожской области – 122 км.
№5. Маршрут М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог). Вместе с обходом Мелитополя и подъездом к Херсону эта автодорога имеет 712,4 км. Это часть коридора Е-58, который в Украине пересекает пять регионов и соединяет главные порты страны в Черном и Азовском морях.
«Эта дорога также должна стать пилотом в государственно-частном партнерстве, в этом году службы автомобильных дорог активно разрабатывали проекты текущего и капитального ремонта, чтобы уже в 2021 начать обновлять дорогу на всем маршруте», – сообщили в Укравтодоре.
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