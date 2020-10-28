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В Нацбанке рассказали, как банкам выявить компанию-оболочку (инфографика)

В Нацбанке рассказали, как банкам выявить компанию-оболочку (инфографика)

Банкам следует относить компании-оболочки (shell companies) к категории клиентов с неприемлемо высоким риском и отказывать им в деловых отношениях.

В НБУ сообщили, чем опасны компании-оболочки и как их отличить от обычного бизнеса.

Компания-оболочка – это юридическое лицо или траст, которая создается для участия в схемах отмывания средств, уклонения от уплаты налогов, сокрытия коррупционных и прочих деяний. Срок “жизни” большинства таких компаний – до года.

Как банк проверяет информацию о компании. Банк проводит углубленный анализ компании, у которой есть признаки фиктивности, используя риск-ориентированный подход.

Нужно проверить финансовую отчетность, подтвержденную независимым внешним аудитом, документы, подтверждающие фактическое движение товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплату налога на прибыль, наем персонала.

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Новый закон о финансовом мониторинге предоставил право субъектам финансового мониторинга обмениваться информацией о клиентах, отнесенных к категории с неприемлемо высоким риском.

Обмен информацией о компаниях-оболочках, которым отказано в деловых отношениях, позволит уменьшить риски их использования для отмывания средств.

По материалам Finance.UA
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