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Glovo начал работу в 28-м городе Украины

Glovo начал работу в 28-м городе Украины

С 3 ноября сервис курьерской доставки Glovo запустился в Хмельницком. Поэтому за два года присутствия на украинском рынке сервис доступен уже для жителей 28 городов.

Территория покрытия сервиса доставки в Хмельницком простирается к западу от улиц Транспортной и Тернопольской до улицы Трудовой на востоке. В зону покрытия вошла практически вся северная часть города, которая ограничивается улицей Озерной, а на юге достигает улицы Куприна. Жители Хмельницкого уже могут загрузить бесплатное приложение Glovo и сделать первый заказ. С 3 ноября по 30 ноября доставка в городе будет бесплатна.

Сервис доступен для жителей Хмельницкого в любой день недели, с 10:00 до 22:00, а после выхода из «красной» эпидемиологической зоны – до 23:00.

Жители Хмельницкого уже могут сделать заказ от ряда партнеров Glovo в городе среди которых – «Eva», «Фуршет», «WineTime», «Beef Market», а также из ресторанов «Cheese Dog», «Beef & Cake» и других. Стоимость доставки в баббле «Рестораны» составляет 25 грн, «Супермаркеты» и «Аптеки» – 30 грн, «Подарки» – 60 грн. В баббле «Экспресс-курьер» и «Что угодно» стоимость доставки рассчитывается автоматически в зависимости от преодоленного курьером расстояния.

Кроме этого у пользователей приложения Glovo есть возможность подписки на услуги сервиса – Glovo Prime. С Glovo Prime пользователи получают бесплатную доставку из определенного перечня заведений и доступ к эксклюзивным акционным предложениям от партнеров сервиса. Подключить подписку можно в соответствующем разделе меню приложения, ее стоимость 199 грн/месяц, а количество заказов – не ограничено. Отменить Glovo Prime можно в любое время, а его условия останутся активными до конца оплаченного периода.

Чтобы начать пользоваться услугами сервиса Glovo:

  • необходимо скачать бесплатное приложение из App Store или Google Play на свой смартфон или планшет.
  • Приложение Glovo доступно только для совершеннолетних, поэтому при регистрации учетной записи каждый пользователь подтверждает достижение 18-летнего возраста.
  • В профиле приложения необходимо отметить контактную информацию, а также выбрать удобный для себя способ оплаты, например, добавить платежную карту.

По данным сервиса, в период карантина количество cashless-операций в приложении продолжает расти: например, в октябре соотношение составляло – 62% и 38%. В связи с распространением эпидемии, сервис рекомендует продолжать использовать безналичный расчет и бесконтактную доставку для ограничения дополнительных контактов между пользователями и курьерами. Кроме этого, бесконтактно можно оставить и чаевые курьеру – для этого при подтверждении заказа в приложении необходимо выбрать их размер от 0 до 30 грн. По данным сервиса на сентябрь 2020 года 65% украинских пользователей сервиса оставляют 15 грн на онлайн-чаевые, а 23% – 20 грн.

Посмотреть подробную зону покрытия сервиса Glovo можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в 28 городах – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, суммах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ровно, Кропивницкому, Буче, Ирпене, Вышгороде, Луцке, Хмельницком.

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По материалам Finance.UA
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