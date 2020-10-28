Glovo начал работу в 28-м городе Украины

С 3 ноября сервис курьерской доставки Glovo запустился в Хмельницком. Поэтому за два года присутствия на украинском рынке сервис доступен уже для жителей 28 городов.

Территория покрытия сервиса доставки в Хмельницком простирается к западу от улиц Транспортной и Тернопольской до улицы Трудовой на востоке. В зону покрытия вошла практически вся северная часть города, которая ограничивается улицей Озерной, а на юге достигает улицы Куприна. Жители Хмельницкого уже могут загрузить бесплатное приложение Glovo и сделать первый заказ. С 3 ноября по 30 ноября доставка в городе будет бесплатна.

Сервис доступен для жителей Хмельницкого в любой день недели, с 10:00 до 22:00, а после выхода из «красной» эпидемиологической зоны – до 23:00.

Жители Хмельницкого уже могут сделать заказ от ряда партнеров Glovo в городе среди которых – «Eva», «Фуршет», «WineTime», «Beef Market», а также из ресторанов «Cheese Dog», «Beef & Cake» и других. Стоимость доставки в баббле «Рестораны» составляет 25 грн, «Супермаркеты» и «Аптеки» – 30 грн, «Подарки» – 60 грн. В баббле «Экспресс-курьер» и «Что угодно» стоимость доставки рассчитывается автоматически в зависимости от преодоленного курьером расстояния.

Кроме этого у пользователей приложения Glovo есть возможность подписки на услуги сервиса – Glovo Prime. С Glovo Prime пользователи получают бесплатную доставку из определенного перечня заведений и доступ к эксклюзивным акционным предложениям от партнеров сервиса. Подключить подписку можно в соответствующем разделе меню приложения, ее стоимость 199 грн/месяц, а количество заказов – не ограничено. Отменить Glovo Prime можно в любое время, а его условия останутся активными до конца оплаченного периода.

Чтобы начать пользоваться услугами сервиса Glovo:

необходимо скачать бесплатное приложение из App Store или Google Play на свой смартфон или планшет.

Приложение Glovo доступно только для совершеннолетних, поэтому при регистрации учетной записи каждый пользователь подтверждает достижение 18-летнего возраста.

В профиле приложения необходимо отметить контактную информацию, а также выбрать удобный для себя способ оплаты, например, добавить платежную карту.

По данным сервиса, в период карантина количество cashless-операций в приложении продолжает расти: например, в октябре соотношение составляло – 62% и 38%. В связи с распространением эпидемии, сервис рекомендует продолжать использовать безналичный расчет и бесконтактную доставку для ограничения дополнительных контактов между пользователями и курьерами. Кроме этого, бесконтактно можно оставить и чаевые курьеру – для этого при подтверждении заказа в приложении необходимо выбрать их размер от 0 до 30 грн. По данным сервиса на сентябрь 2020 года 65% украинских пользователей сервиса оставляют 15 грн на онлайн-чаевые, а 23% – 20 грн.

Посмотреть подробную зону покрытия сервиса Glovo можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в 28 городах – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, суммах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ровно, Кропивницкому, Буче, Ирпене, Вышгороде, Луцке, Хмельницком.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr