Glovo начал работу в 28-м городе Украины

С 3 ноября сервис курьерской доставки Glovo запустился в Хмельницком. Поэтому за два года присутствия на украинском рынке сервис доступен уже для жителей 28 городов.
Территория покрытия сервиса доставки в Хмельницком простирается к западу от улиц Транспортной и Тернопольской до улицы Трудовой на востоке. В зону покрытия вошла практически вся северная часть города, которая ограничивается улицей Озерной, а на юге достигает улицы Куприна. Жители Хмельницкого уже могут загрузить бесплатное приложение Glovo и сделать первый заказ. С 3 ноября по 30 ноября доставка в городе будет бесплатна.
Сервис доступен для жителей Хмельницкого в любой день недели, с 10:00 до 22:00, а после выхода из «красной» эпидемиологической зоны – до 23:00.
Жители Хмельницкого уже могут сделать заказ от ряда партнеров Glovo в городе среди которых – «Eva», «Фуршет», «WineTime», «Beef Market», а также из ресторанов «Cheese Dog», «Beef & Cake» и других. Стоимость доставки в баббле «Рестораны» составляет 25 грн, «Супермаркеты» и «Аптеки» – 30 грн, «Подарки» – 60 грн. В баббле «Экспресс-курьер» и «Что угодно» стоимость доставки рассчитывается автоматически в зависимости от преодоленного курьером расстояния.
Кроме этого у пользователей приложения Glovo есть возможность подписки на услуги сервиса – Glovo Prime. С Glovo Prime пользователи получают бесплатную доставку из определенного перечня заведений и доступ к эксклюзивным акционным предложениям от партнеров сервиса. Подключить подписку можно в соответствующем разделе меню приложения, ее стоимость 199 грн/месяц, а количество заказов – не ограничено. Отменить Glovo Prime можно в любое время, а его условия останутся активными до конца оплаченного периода.
Чтобы начать пользоваться услугами сервиса Glovo:
По данным сервиса, в период карантина количество cashless-операций в приложении продолжает расти: например, в октябре соотношение составляло – 62% и 38%. В связи с распространением эпидемии, сервис рекомендует продолжать использовать безналичный расчет и бесконтактную доставку для ограничения дополнительных контактов между пользователями и курьерами. Кроме этого, бесконтактно можно оставить и чаевые курьеру – для этого при подтверждении заказа в приложении необходимо выбрать их размер от 0 до 30 грн. По данным сервиса на сентябрь 2020 года 65% украинских пользователей сервиса оставляют 15 грн на онлайн-чаевые, а 23% – 20 грн.
Посмотреть подробную зону покрытия сервиса Glovo можно по ссылке.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛПВчера, 10:52 - 8184 24
Газ в Украине будут считать по-новомуВчера, 09:02 - 3688 16
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежкиОколо часа назад - 698 5
Vodafone Украина займется фиксированным интернетомВчера, 15:47 - 764 5
В Украине по-новому будут штрафовать за маскиВчера, 16:00 - 3378 3
В Украине по-новому будут штрафовать за маскиВчера, 16:00 - 3378 3
Рада в первом чтении поддержала законопроект об "удаленной работе"Вчера, 17:03 - 1700
Сколько стоит жилье в Киеве и пригороде (инфографика)Вчера, 20:01 - 1698
Ляшко назвал условие для полной остановки общественного транспортаВчера, 14:46 - 1581
«Метро на Троещину»: какие из 22 станций новой ветки киевского метрополитена построят первымиВчера, 12:46 - 1540 3
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Позавчера, 12:10 - 773
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 965 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 835
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1259
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 959