Украинские брокеры-мошенники обманули европейских инвесторов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установила, что группа лиц в городах Киев, Днепр, Харьков и Одесса предлагает финансовые услуги гражданам, в частности, из стран Европейского союза, с целью дальнейшего незаконного завладения средствами таких клиентов.

Эти лица уверяли потенциальных жертв, они известные и успешные международные форекс-брокеры по торговле акциями и другими финансовыми инструментами. Названия этих брокеров регулятор не приводит.

Они говорили, что обладают большим опытом в сфере инвестиций и отличной деловой репутацией, а потенциальных инвесторов мошенники уверяли, что располагаются в Лондоне, Токио и Нью-Йорке.

“Указанные лица активно ведут поиск работников со знанием иностранных языков на соответствующих украинских интернет-ресурсах по поиску работы. В дальнейшем их учат психологическим аспектам, как убеждать потенциальных жертв инвестировать как можно больше в их якобы успешные компании. Таким образом, мошенники, которые прикрываются успешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью уклонения от ответственности в других странах, которые предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в городах Украины”, – сообщили в НКЦБФР.

Регулятор обратился в комиссию по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию по обращениям/жалобам ее граждан, которые могли быть обманутыми вышеупомянутыми лицами, и в целом о деятельности таких компаний на территории ЕС.

Также НКЦБФР установила список других стран ЕС, граждане которых могли стать жертвами деятельности мошенников.

В настоящее время готовятся соответствующие запросы к другим финансовым регуляторам стран ЕС.

К скам-проектам комиссия относит инвестиции в квази рынок форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.