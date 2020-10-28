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Рада сделала шаг к разблокированию "польского кредита" на 100 миллионов евро

Рада сделала шаг к разблокированию "польского кредита" на 100 миллионов евро

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который освобождает от уплаты НДС исполнителей работ и поставщиков услуг в рамках так называемого “польского кредита”.

Законопроект называется “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга”.

Кредитное соглашение на 100 млн евро сроком действия 30 лет Украина и Польша подписали еще в 2015 году.

Средства должны быть направлены на реконструкцию пограничной инфраструктуры: 68 млн евро – на ремонт дорог, ведущих к границе, 25 млн евро на пункты пропуска и 7 млн ​​евро на ремонт зданий ГНСУ.

Несмотря на проведение соответствующих тендеров работы до сих пор почти никто не начал.

Причина – задержка с принятием законопроекта №3039а, поскольку выполнение работ с уплатой НДС противоречит условиям использования польского кредита.

По материалам Економічна Правда
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