Какие активы нужно покупать, чтобы застраховаться от грядущего обвала рынка акций: советы инвестора

Следующий медвежий рынок может оказаться «наихудшим», так как ни при одном кризисе еще не закрывались «ни McDonalds, ни все авиакомпании», отмечает экс-партнер Джорджа Сороса.
Инвестор, предсказавший обвалы рынка акций с 1987 по 2008 годы, прогнозирует новое беспрецедентное падение бирж и наступление «наихудшего экономического кризиса» со времен Великой депрессии, передает Banker.ua со ссылкой на ProFinance.
Бывший партнер Джорджа Сороса, известный инвестор Джим Роджерс считает, что следующий мировой экономический кризис будет сопровождаться масштабными дефолтами, девальвацией валют государств-должников и грандиозным падением рынка акций.
По мнению 78-летнего инвестора, локдауны, введенные на фоне пандемии COVID-19 правительствами многих стран, лишь усугубили и без того тяжелую экономическую ситуацию во всем мире.
Джим Роджерс, предсказавший биржевые обвалы 1987, 1998, 1999 и 2008 годов, напоминает, что с момента последнего краха рынка акций прошло 11 лет. По словам инвестора, следующий медвежий рынок может оказаться «наихудшим в его жизни», так как ни при одном кризисе еще не закрывались «ни McDonalds, ни все авиакомпании».
Чтобы максимально подстраховаться в условиях нынешнего кризиса и «увернуться» от грядущего обвала рынка акций, Роджерс советует инвесторам вкладываться в драгоценные металлы и прочие товарные активы, сводный индекс которых опустился до рекордных отметок относительно S&P 500.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 10349 5
Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные телефоныВчера, 03:23 - 1712 5
Ответственность потребителя за долги по коммуналке: когда начисляется пеняВчера, 14:00 - 1408 2
В Великобритании хотят запустить передатчики 5G в стратосферуПозавчера, 22:34 - 198 2
Оплатят гражданам коммуналку за четыре месяца: правительство Грузии поддержит население в отопительный сезонОколо часа назад - 135 1
Украинцы должны подать декларации и уплатить подоходный налог: сколько и за чтоВчера, 10:00 - 36926 1
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 10349 5
Кто в Украине зарабатывает более 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансииВчера, 09:00 - 3604 1
Могут ли за долги выселить из квартиры - разъяснение МинюстаВчера, 16:00 - 2767
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам (инфографика)Вчера, 15:00 - 2609
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Вчера, 10:10 - 300 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)Позавчера, 16:10 - 624 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1339
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1279 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1109