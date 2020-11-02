Какие активы нужно покупать, чтобы застраховаться от грядущего обвала рынка акций: советы инвестора

Следующий медвежий рынок может оказаться «наихудшим», так как ни при одном кризисе еще не закрывались «ни McDonalds, ни все авиакомпании», отмечает экс-партнер Джорджа Сороса.

Инвестор, предсказавший обвалы рынка акций с 1987 по 2008 годы, прогнозирует новое беспрецедентное падение бирж и наступление «наихудшего экономического кризиса» со времен Великой депрессии, передает Banker.ua со ссылкой на ProFinance.

Бывший партнер Джорджа Сороса, известный инвестор Джим Роджерс считает, что следующий мировой экономический кризис будет сопровождаться масштабными дефолтами, девальвацией валют государств-должников и грандиозным падением рынка акций.

По мнению 78-летнего инвестора, локдауны, введенные на фоне пандемии COVID-19 правительствами многих стран, лишь усугубили и без того тяжелую экономическую ситуацию во всем мире.

Джим Роджерс, предсказавший биржевые обвалы 1987, 1998, 1999 и 2008 годов, напоминает, что с момента последнего краха рынка акций прошло 11 лет. По словам инвестора, следующий медвежий рынок может оказаться «наихудшим в его жизни», так как ни при одном кризисе еще не закрывались «ни McDonalds, ни все авиакомпании».

Чтобы максимально подстраховаться в условиях нынешнего кризиса и «увернуться» от грядущего обвала рынка акций, Роджерс советует инвесторам вкладываться в драгоценные металлы и прочие товарные активы, сводный индекс которых опустился до рекордных отметок относительно S&P 500.