Renault объявила об отзыве модели Megane

Renault отзывает 824 экземпляра модели Megane в Австралии. Причиной стала неточность в инструкции в разделе описания управления замками на заднем ряду в режиме защиты от детей. Так, из-за ошибочной формулировки водитель не заблокирует задние двери, и дети могут открыть их во время движения.

Сообщается, что в инструкции некоторые термины будут просто зачеркнуты черным маркером.

Напомним, компания Renault вывела на украинский рынок новый кроссовер Arkana. Новинку начали собирать на Запорожском автомобильном заводе.