Renault объявила об отзыве модели Megane

Renault отзывает 824 экземпляра модели Megane в Австралии. Причиной стала неточность в инструкции в разделе описания управления замками на заднем ряду в режиме защиты от детей. Так, из-за ошибочной формулировки водитель не заблокирует задние двери, и дети могут открыть их во время движения.
Сообщается, что в инструкции некоторые термины будут просто зачеркнуты черным маркером.
Напомним, компания Renault вывела на украинский рынок новый кроссовер Arkana. Новинку начали собирать на Запорожском автомобильном заводе.
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