Оплатят гражданам коммуналку за четыре месяца: правительство Грузии поддержит население в отопительный сезон

Правительство Грузии оплатит населению коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Newsgeorgia.

Это часть антикризисного плана правительства в рамках помощи жителям Грузии, пострадавшим от коронавируса.

Грузинский премьер отметил, что те граждане, кто не нуждается в такого рода помощи, могут от нее отказаться и подать соответствующее заявление.

“Мы уже озвучили третью волну антикризисного плана правительства. Это включает помощь как бизнесу, так и социальную поддержку. С 1 ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам в зимний период. Это будет четыре месяцы, начиная с ноября. Эта помощь коснется каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВтч, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать своих граждан”, – сказал Гахария.