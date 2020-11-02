0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Оплатят гражданам коммуналку за четыре месяца: правительство Грузии поддержит население в отопительный сезон

Оплатят гражданам коммуналку за четыре месяца: правительство Грузии поддержит население в отопительный сезон

Правительство Грузии оплатит населению коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Newsgeorgia.

Это часть антикризисного плана правительства в рамках помощи жителям Грузии, пострадавшим от коронавируса.

Грузинский премьер отметил, что те граждане, кто не нуждается в такого рода помощи, могут от нее отказаться и подать соответствующее заявление.

“Мы уже озвучили третью волну антикризисного плана правительства. Это включает помощь как бизнесу, так и социальную поддержку. С 1 ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам в зимний период. Это будет четыре месяцы, начиная с ноября. Эта помощь коснется каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВтч, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать своих граждан”, – сказал Гахария.

По материалам Build Portal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.