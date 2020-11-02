Оплатят гражданам коммуналку за четыре месяца: правительство Грузии поддержит население в отопительный сезон

Правительство Грузии оплатит населению коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Newsgeorgia.
Это часть антикризисного плана правительства в рамках помощи жителям Грузии, пострадавшим от коронавируса.
Грузинский премьер отметил, что те граждане, кто не нуждается в такого рода помощи, могут от нее отказаться и подать соответствующее заявление.
“Мы уже озвучили третью волну антикризисного плана правительства. Это включает помощь как бизнесу, так и социальную поддержку. С 1 ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам в зимний период. Это будет четыре месяцы, начиная с ноября. Эта помощь коснется каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВтч, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать своих граждан”, – сказал Гахария.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные телефоныВчера, 03:23 - 1468 4
В Великобритании хотят запустить передатчики 5G в стратосферуПозавчера, 22:34 - 190 3
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 7701 2
Ответственность потребителя за долги по коммуналке: когда начисляется пеняВчера, 14:00 - 1291 2
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Вчера, 10:10 - 280 1
Украинцы должны подать декларации и уплатить подоходный налог: сколько и за чтоВчера, 10:00 - 33865 1
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 7701 2
5 фактов, которые нужно знать о трудовых книжках (инфографика)Вчера, 08:08 - 6433 1
Кто в Украине зарабатывает более 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансииВчера, 09:00 - 3514 1
Могут ли за долги выселить из квартиры - разъяснение МинюстаВчера, 16:00 - 2543
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Вчера, 10:10 - 279 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)Позавчера, 16:10 - 593 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1333
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1270 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1103