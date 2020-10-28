СБУ разоблачила схему импорта нефтепродуктов более чем на 200 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Она нанесла ущерб государственному бюджету Украины более чем на 200 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, организаторы мошенничества в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера. Она была зарегистрирована на подставное лицо.
После этого фигуранты незаконно реализовывали нефтепродукты за наличные без уплаты налогов. Они также продавали противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.
Фото: СБУ
За такие операции дельцы получали от 7 до 9% от общей суммы средств, поступавших на счета их компаний.
В ходе обысков, правоохранители изъяли “черную” бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия.
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