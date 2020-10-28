Volvo создаст собственные электромоторы для авто следующего поколения

Компания Volvo сообщила о своих намерениях стать производителем электромобилей. Бренд хочет получить возможность выпускать как можно больше необходимых компонентов собственными силами.

Компания объявила о значительных инвестициях с целью запустить собственное проектирование и разработку электродвигателей для следующего поколения моделей Volvo. Принадлежащая Geely фирма открыла новую лабораторию электродвигателей в китайском Шанхае, что является последним дополнением к ее глобальной сети предприятий по разработке и тестированию компонентов электромобилей.

Новая лаборатория электродвигателей в Шанхае начала свою работу в прошлом месяце. В основном она сосредоточена на разработке электродвигателей для использования в полностью электрических и гибридных автомобилях на базе модульной архитектуры Volvo SPA 2.

Новая лаборатория дополняет продолжающуюся разработку электромоторов в швейцарском Гетеборге и лаборатории по производству аккумуляторов в Китае и Швеции.

Электрические двигатели, взяв на себя роль двигателя внутреннего сгорания в автомобилестроении, вместе с аккумулятором и силовой электроникой являются фундаментальным строительным блоком электромобилей. Взаимодействие между этими тремя составляющими имеет решающее значение при разработке электромобилей премиум-класса, говорится в пресс-релизе Volvo.

По заявлению компании, разработка электродвигателей собственными силами позволит инженерам бренда еще больше оптимизировать всю электрическую трансмиссию новых Volvo. В результате инженеры смогут получить дополнительные преимущества с точки зрения энергоэффективности и общей производительности.

Эти инвестиции в проектирование и разработку электромоторов являются еще одним шагом на пути к климатическим амбициям Volvo Cars и стратегии электрификации. До 2025 года автопроизводитель стремится к тому, чтобы 50% продаж приходилось на полностью электрические автомобили, а остальные – на гибриды.