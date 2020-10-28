Чем занять ребенка в Киеве, сколько это будет стоить и как можно сэкономить

Осень в разгаре, и теплые деньки уже позади. Дети все меньше времени проводят на улице, и самое время задуматься, чем же полезным и интересным их занять.

Спорт, творчество или образование помогут детям сконцентрироваться на полезном и остаться в стороне от дурного влияния улиц.

Развивающих занятий для детей всех возрастов в столице предостаточно на любой вкус и кошелек. Все мы хотим вложить в наших чад как можно больше, но не влетит ли нам это в копеечку?

Finance.ua подсчитал, сколько стоят в Киеве «развивашки» для детей. Развивающие занятия могут быть творческого, спортивного, учебного направления. Мы рассмотрим несколько из них, интересных как мальчикам, так и девочкам: английский язык, вокал, рисование, каратэ, теннис.

1. Английский язык

Если в школе изучать английский вашему ребенку не нравится, нет контакта с учителем или не подходит школьная программа, не устраивает результат, – стоит записаться на дополнительные занятия. Выбор курсов английского языка в Киеве огромен. С легкостью найдете занятия в пределах пешей доступности от вашего дома.

Предлагают обучаться как в маленьких группах по 5-10 человек, так и индивидуально. В связи с карантином стало как никогда актуально обучение онлайн. Почти каждое заведение может предложить такой формат.

💰 Цены на курсы английского по Киеву варьируются от 1100 до 4200 грн за месяц. Цена зависит от расположения, уровня школы и преподавателей, количества учеников в группе и продолжительности занятия.

👛 Как правило, сэкономить можно, записавшись на более продолжительный курс. Например, киевская школа Space deer предлагает следующие условия обучения онлайн:

- 1 месяц – 1700 грн (8 уроков),

- 2 месяца – 2950 грн (16 уроков),

- 4 месяца (семестр) – 5900 грн (32 урока),

- 8 месяцев (полный курс) – 10 800 грн (64 урока).

В стоимость входят:

- уроки в группе по 4-8 чел.;

- 2 урока в неделю по 80 минут;

- 30 минут интервью с независимым преподавателем;

- пожизненный доступ к материалам курса;

- онлайн-учебник со всеми материалами уроков и домашними заданиями;

- отчет после финального интервью;

- отчет от преподавателя каждый месяц;

- онлайн спикинг-клабы для школьников 2 раза в неделю в подарок.

Для сравнения, месяц обучения в формате офлайн в той же школе стоит уже 1925 грн, семестр – 8230 грн, а полный курс – 14 130 грн. Занятия проводятся в центре и на Левом берегу. Таким образом, заниматься онлайн выгоднее. Также школы часто предлагают временные акции – скидки на обучение.

Еще скидку на курс английского языка можно поискать на сайте https://pokupon.ua/. Различные компании предлагают скидки от 42% до 98% на целые курсы или определенное количество занятий.

Второй вариант заниматься английским дополнительно – обратиться к частному репетитору. Их выбор также очень большой, причем он не ограничен конкретной страной – можно заниматься с преподавателями со всего мира.

Разброс цен на услуги репетиторов внушительный: от 80 до 1100 грн за занятие. Цена зависит от опыта и амбиций преподавателя. Так, за 80 грн можно найти и native speaker (носителя языка), а за 700 грн с вами готов позаниматься преподаватель с опытом менее года, но сам подготовившийся к международным экзаменам по английскому языку.

Для подбора репетитора можно воспользоваться специализированными сайтами, например: https://repetitor.org.ua/, https://preply.com/, https://buki.com.ua/. Также преподавателя можно искать на OLX, сайтах поиска работы или воспользоваться социальными сетями – Facebook, Instagram.

2. Вокал

Если ваш ребенок артистичен и проявляет желание покорять сцену, одним из вариантов могут быть занятия вокалом. В том, чтобы начать заниматься музыкой с малых лет, есть свои очевидные плюсы: пластичный речевой аппарат, быстро развиваемый музыкальный слух, больше времени на домашние занятия, что для взрослых порой — настоящая роскошь.

В Киеве множество музыкальных школ, обучающих эстрадному, джазовому или академическому вокалу. В основном все они предоставляют возможность пройти пробное бесплатное прослушивание. Заниматься можно как индивидуально, так и в группах. Занятия длятся от 30 до 50 минут.

💰 Цены на индивидуальные занятия стартуют от 270 грн за 50 минут с преподавателем с минимальным опытом и, соответственно, увеличиваются с повышением категории педагога – до 650 грн за занятия по авторским курсам.

👛 Сэкономить можно, купив абонемент на несколько уроков. Как правило, в этом случае скидка может составлять 5-10%. Абонементы на занятия в группах приблизительно в 2 раза дешевле индивидуальных. Например, в школе эстрадного пения Singwell следующие цены на обучение (продолжительность урока – 50 минут):

- преподаватель с опытом от 1 года – 350 грн урок, 1300 абонемент на 4 занятия, 2300 – 8 занятий;

- преподаватель с опытом от 4 лет – 400 грн урок, 1500 абонемент на 4 занятия, 2500 – 8 занятий;

- преподаватель с опытом от 6 лет – 450 грн урок, 1700 абонемент на 4 занятия, 2800 – 8 занятий.

В условиях карантина некоторые преподаватели готовы заниматься с учениками онлайн. Цена таких занятий может быть на 10-20% меньше, чем обычных.

Планируя расходы с таким хобби, нужно учесть стоимость участия в различных конкурсах и фестивалях (200-800 грн), также возможны затраты на поездки в другие города и страны, концертные костюмы (от 500 грн), прически и макияж, запись песен (от 700 грн).

3. Рисование

Рисование – это отличный способ привить ребенку любовь к искусству и развить мелкую моторику и умственные способности. Также оно считается одним из методов арт-терапии. Детские уроки рисования в Киеве – отдых с пользой. Возможно, в будущем это хобби вашего ребенка станет одной из составляющих блестящей карьеры дизайнера.

В столице недостатка художественных студий нет в любом районе. Детей младшего возраста – 4-6 лет – обучают основам рисунка и живописи, для более старших есть возможность проходить курсы по более узким направлениям, таким как основы композиции, живопись, акварель, графика, основы академического рисунка, декоративно-прикладное искусство. Самым креативным будут интересны направления анимация, иллюстрация, комиксы, веб-дизайн.

💰 Стоимость одного занятия в группе – от 150 до 300 грн, продолжительность 1,5-2 часа. Материалы, как правило, включены в эту цену. Пробный урок обойдется дешевле – 80-100 грн. Индивидуальное занятие с вами проведут за 400-650 грн, возможны даже выезды для занятий на дому – плюс 100-150 гривен к цене занятия.

👛 Традиционно существенно сэкономить поможет оплата абонемента на 4-8 занятий. Например, художественная студия «Бегемот Нося» на Теремках предлагает следующие варианты обучения:

Курсы для детей 3-4 года и 5-6 лет: первое занятие – 125 грн, все остальные занятия – 150 грн, абонемент на 8 занятий – 900 грн.

Курсы для детей 7-9 лет: первое занятие – 150 грн, все остальные занятия – 175 грн, абонемент на 8 занятий – 1200 грн.

Курсы для подростков (10-14 лет): первое занятие – 175 грн, все остальные занятия – 200 грн, абонемент на 8 занятий – 1400 грн.

Все материалы входят в стоимость, кроме холста для масляной живописи.

4. Каратэ

Мы узнали, во сколько обойдется творческое и интеллектуальное развитие ребенка, теперь перейдем к физической стороне. Каратэ – это вид восточного единоборства, которое учит дисциплине, лидерству, достижению целей, подготавливает детей к взрослой жизни. Дети, которые занимаются каратэ, физически активны, вежливы, уважительно относятся к старшим, умеют ставить перед собой цели и трудиться для их достижения. Все это является хорошим подспорьем и дома, и в школе.

Сегодня найти секцию каратэ в Киеве – не проблема. Практически в каждом районе столицы это боевое искусство представлено сразу несколькими школами или клубами.

💰 Система оплаты бывает разовая или помесячная. Разовое групповое занятие стоит 150-200 гривен.

👛 Цены на абонементы на 8 занятий: 590 – 1250 грн в месяц. Персональное занятие с тренером обойдется в 300-600 грн. Например, спортзал Masterfit на Печерске предлагает следующие условия занятий каратэ-до:

- 4 занятия в месяц – 390 грн;

- 8 занятий в месяц – 590 грн;

- безлимит – 790 гривен;

- при оплате 3-х месяцев сразу – скидка 15%;

- индивидуальное занятие с тренером – 300 грн.

А спортклуб Kodo-Kan, у которого два зала – на м. Левобережная и на м. Печерская, предлагает заниматься за 1200 грн в месяц, по 3 занятия в неделю, 13 тренировок по 1-1,5 часа, 100% возврат денег в случае недостижения результатов и 15% скидки по акции «Приведи друга».

Большой перечень киевских школ каратэ с контактами можно найти на сайте https://sportguide.kiev.ua. Там же вы увидите обширную подборку других спортивных секций Киева.

Если у вас серьезные спортивные планы, то можно подобрать ребенку персонального тренера, в этом поможет сайт https://trener.ua/, где вы можете выбрать наставника не только по каратэ, но и по другим видам спорта, используя различные фильтры поиска (цена, возраст, пол, район, метро, выездная тренировка). В случае каратэ есть ценовые предложения от 50 до 2000 гривен за 1 тренировку.

5. Большой теннис

Большой теннис – один из элитных видов спорта, одновременно азартный и интеллигентный, сочетающий сосредоточенность и активность. Он развивает силу, скорость, ловкость, выносливость, учит быстро принимать решения, закаляет волю и формирует характер победителя. Теннис как профессия может принести за несколько лет десятки миллионов долларов и мировую известность.

Можно начинать уже с 4-х лет, самые маленькие обучаются по 2-4 часа в неделю, с повышением уровня тренироваться придется до 6-10 часов в неделю.

💰 Заниматься можно в группе и индивидуально. Индивидуальная тренировка в среднем стоит от 250-300 грн за час. Плюс придется оплатить аренду теннисного корта 250-450 грн/час.

👛 Самая бюджетная теннисная ракетка обойдется в 400 грн, самая дорогая ракетка на сайте «Розетка» стоит 7400. Цены на занятия в некоторых киевских клубах:

Теннисный клуб «Динамовец», занятия с детьми в группах по 4-6 человек:

- 8 занятий в месяц – 1900 грн;

- 12 занятий в месяц – 2800 грн.

Спортклуб «Пума»:

- 8 занятий в месяц – 840 грн;

- 12 занятий в месяц – 960 грн.

Подборку теннисных клубов Киева с описанием можно посмотреть на сайте: https://tennisportal.com.ua/

Найти индивидуального тренера можно также на сайте https://trener.ua/. Цены от 100 до 600 гривен за занятие.

Найти развивающие занятия для вашего ребенка в Киеве недалеко от дома, соответствующие его талантам и предпочтениям, не составит труда. Для месячного посещения одного кружка одним ребенком необходимо выделить из семейного бюджета порядка 1000 грн. Плюс не забываем о сопутствующих материалах, таких как учебники, специальная одежда, спортинвентарь, оплата участия в соревнованиях.

Если в семье несколько детей, которые хотят посещать несколько кружков сразу, то обучение в частных студиях может быть очень накладным. Тогда вам на помощь придут государственные центры детского и юношеского творчества и дома культуры, которые все еще есть в каждом районе Киева. Там детей обучают бесплатно, или цена занятий может быть символической – 200-300 грн в месяц.

Людмила Пушенко