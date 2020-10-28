Украинцы стали чаще рассчитываться картами (инфографика)

За 9 месяцев 2020 года общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карт составило 4310,2 млн шт., а их сумма – 2807,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

“Пандемия и карантинные ограничения ускорили изменения в платежных привычках граждан в сторону безналичных расчетов, в частности в интернете. Украинцы активнее переходят на безналичные платежи и чаще пользуются услугами электронной коммерции. В то же время сохраняется тренд роста популярности бесконтактных платежных инструментов и расчетов с ними”, – говорится в сообщении.

Как свидетельствует статистика Нацбанка, количество операций выросло на 18,0%, а сумма – на 8,7%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

С чем это связано:

с ростом суммы и количества именно безналичных операции. Их доля преобладает в общей сумме операций с платежными картами;

так, сумма безналичных операций составила 1550,1 млрд грн или 55,2% от суммы всех операций с картами;

в прошлом году по итогам девяти месяцев 2019 года этот показатель составлял 49,7%. По количеству безналичных операций показатель еще выше – 86 из 100 операций с платежными картами осуществлялись безналично в течение девяти месяцев этого года.



Инфографика: НБУ

В то же время количество операций по получению наличных с платежных карт уменьшилось на 11,3%, а сумма – на 3,3% против девяти месяцев 2019 года.

В этом году заметно изменилось распределение безналичных операций с платежными картами по сумме. Анализ по их видам показывает, что в январе–сентябре 2020 года возросла доля операций в интернете – до почти 30% по сумме от всех безналичных операций, совершенных с платежными картами. За 9 месяцев 2019 года этот показатель составлял 27%. Как и ранее, по сумме доминировали переводы с карты на карту – 42,4% (средний чек одной такой операции составил 1438 грн); по количеству – расчеты в торговых сетях (50,2%).

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