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Walmart превратит несколько магазинов в «цифровые лаборатории»

Walmart превратит несколько магазинов в «цифровые лаборатории»

Американский розничный гигант Walmart превратит четыре гипермаркета в лаборатории, сотрудники которых займутся исследованием оптимальной организации традиционных розничных магазинов для онлайн-коммерции. В рамках этих лабораторий сеть планирует тестировать новые технологии.

Об этом пишет Retail Detail.

Walmart рассчитывает узнать, как розничные магазины могут повлиять на рост продаж в онлайне. Сразу четыре американских гипермаркета сети будут преобразованы в испытательные центры, сотрудникам которых предоставят доступ к новым инструментам и технологиям.

На базе этих центров Walmart также будет тестировать новое оборудование для магазинов и различные стратегии для ускорения и улучшения подготовки онлайн-заказов.

По мнению представителей сети, огромная сеть магазинов Walmart должна стать выигрышным фактором для развития электронной коммерции. Благодаря более 4700 точек по всей территории США, около 90% американцев живут в радиусе 16 км до ближайшего магазина сети. Это позволяет компании превратить точки продаж в удобные центры как для подготовки заказов, так и для сбора и доставки.

Walmart отмечает, что даже небольшие изменения в организации продаж через интернет могут существенно повлиять на эффективность процессов. Например, чтобы помочь сотрудникам быстрее найти продукты, компания внедрила точное обозначение мест расположения тех или иных товаров и мобильное устройство, помогающее персоналу проложить путь до нужных категорий.

Кроме того, в условиях «лабораторных» супермаркетов компания также протестирует приложение с искусственным интеллектом, которое сможет сканировать сразу несколько упаковок на складе, а не одну коробку за другой.

Также будет проведена синхронизация ассортимента одежды в тестовых магазинах и на онлайн-площадке. Таким образом, сеть рассчитывает не только существенно ускорить процесс сбора и отправки заказа покупателю, но и увеличить продажи через интернет.

По материалам Mind
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