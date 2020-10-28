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АМКУ оштрафовал датскую фармкомпанию Novo Nordisk и ее дистрибьюторов в Украине на 190 млн грн

АМКУ оштрафовал датскую фармкомпанию Novo Nordisk и ее дистрибьюторов в Украине на 190 млн грн

3 ноября Антимонопольный комитет Украины оштрафовал датскую фармацевтическую группу Novo Nordisk в лице компаний Ново Нордиск А/С (Дания) и Ново Нордиск Хелс Кеа АГ (Швейцария), а также их дистрибьюторов в Украине на сумму 188 млн грн.

Об этом говорится на сайте АМКУ.

Отмечается, что компании группы Novo Nordisk являются одними из ведущих поставщиков лекарственных средств, предназначенных для лечения сахарного диабета, проблем задержки роста и гемофилии, которые являются неизлечимыми и требуют пожизненной заместительной терапии.

«Цены на лекарственные средства, установленные в импортных соглашениях о дистрибуции, являются определяющими для дальнейшего ценообразования как в процедурах государственных/публичных закупок, так и в аптечных учреждениях. То есть цена в договоре между производителем и дистрибьютором прямо влияет на цену, по которой государство потом покупает эти лекарства за бюджетные средства для пациентов. Более того, цена во время публичных закупок не может быть увеличенной более чем на 10% от той, которая есть в соглашении о дистрибуции и задекларирована в Минздраве. Однако, благодаря введенному механизму предоставления послепродажных скидок, дистрибьюторы компаний группы Ново Нордиск получали дополнительный доход значительно больше, чем 10%, как это предусмотрено законодательством Украины, а в отдельных случаях до 80%», — заявили в АМКУ.

В АМКУ добавили, что «цепь непрозрачного ценообразования» привела к необоснованному завышению отпускных цен на лекарственные средства Novo Nordisk и давала ее дистрибьюторам конкурентные преимущества, без которых другие игроки не могли с ними конкурировать.

На компании были наложены следующие штрафы:

  • Ново Нордиск А/С — 134 млн грн;
  • Ново Нордиск Хелс Кеа АГ — 1,7 млн грн;
  • ЧАО Медфарком-Центр – 28,7 млн грн;
  • группа БаДМ – 16,7 млн грн;
  • ООО Медфарм – 5,5 млн грн;
  • ООО Аптека 3И – 680 тыс. грн;
  • ЧАО Ганза – 340 тыс. грн.

Производство по ООО Фармадис и ООО Медфарком прекращено в связи с ликвидацией компаний.

По материалам НВ
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