Правительство выделило почти 1,3 миллиарда на увеличение COVID-тестирований

Правительство дополнительно выделило почти 1,3 млрд гривен на увеличение количества тестирований на COVID-19, что позволит делать еще 1 млн тестов в месяц.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде.
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“Уже есть решение Кабинета Министров о выделении дополнительно 1,259 млрд гривен именно на процесс тестирования. В том числе 1 млрд гривен будет направлен на закупку тестов на выявление антигена к SARS-CoV-2. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц. Почти 213 млн гривен будут переданы для развития лабораторных мощностей в коммунальных учреждениях с целью увеличения тестирования методом ПЦР в больницах”, – отметил министр.
По его словам, Минздрав имеет целью довести количество ПЦР-тестов в сутки до 75 тыс.
Также, по информации Степанова, на оборудование больниц выделено 5,3 млрд гривен, из которых 572 млн передано в регионы для обеспечения коек кислородом.
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