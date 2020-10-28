Huawei откроет собственный завод по производству чипов без американских технологий

Китайский IT-гигант Huawei планирует открыть собственный завод по производству чипов без использования американских технологий в Шанхае. Так компания намерена радикально решить проблему с поставками микросхем для базовых станций 5G, возникшую из-за санкций США.

Об этом пишет The Bell со ссылкой на Financial Times.

Управлять заводом будет партнер Huawei – исследовательский центр Shanghai IC R&D.

Как рассказали источники, знакомые с проектом, Huawei намерена догнать США в микроэлектронике за 2 года. Завод начнет с линии производства 45-нанометровых чипов. Эта технология применялась ведущими полупроводниковыми компаниями 15 лет назад.

До конца 2021 года Huawei планирует выпускать 28-нм микросхемы, рассчитанные на смарт-телевизоры и устройства интернета вещей, а к концу 2022 года – 20-нм микросхем для телекоммуникационного оборудования с поддержкой 5G.

Амбициозные планы компании предполагают переход на использование исключительно китайского оборудования в производственном процессе. Сейчас сложное и очень дорогое оборудование для нанометровой фотолитографии производят преимущественно американские компании.

Эксперты отметили, что новая производственная линия не сможет использоваться в чипсетах для смартфонов, поскольку они нуждаются в более передовых технологиях.

На днях Bloomberg узнал, что китайская Huawei, которая находится под санкциями США, планомерно готовилась к их усилению и месяцами собирала запас критически важных 5G-чипов, чтобы гарантировать поставку оборудования китайским телекоммуникационным операторам минимум весь 2021 год.