Чистая прибыль Saudi Aramco обвалилась на 45% за квартал

Чистая прибыль саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco упала на 44,6% в III квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом год назад.
Как сообщает CNBC, финансовый результат компании отражает продолжающийся спад спроса на нефть и низкие цены на сырье в результате глобальной пандемии COVID-19.
Чистая прибыль упала до 44,21 млрд риалов ($11,8 млрд) в III квартале 2020 года с 79,84 млрд риалов ($21,29 млрд) за аналогичный период 2019 года.
Saudi Aramco сохранила дивиденды в размере $18,75 млрд.
Крупнейшая в мире нефтяная компания за первые девять месяцев 2020 года сократила чистую прибыль почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $35,015 млрд. Выручка компании составила $146,36 млрд, сократившись на 46,8% в годовом выражении.
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