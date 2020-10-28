0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 453 0

Рада приняла закон о дистанционной работе за основу

Рада приняла закон о дистанционной работе за основу

Верховная рада приняла законопроект, который урегулирует положение о дистанционной работе украинцев.

Соответствующий проект Закона №4051 парламент поддержал за основу в первом чтении. За документ проголосовали 311 нардепов.

Что предусматривает законопроект о дистанционной работе:

  • дистанционную работу можно совмещать с работой в офисе;
  • работник может выполнять работу в любом месте, иметь собственный график, но быть обеспеченным необходимым оборудованием и программами;
  • работник может работать удаленно до 2 месяцев в случае дискриминации в офисе;
  • проект предлагает разграничить понятия надомного труда и дистанционного труда;
  • надомная работа предполагает, что человек работает по графику компании, но вне офиса в четко зафиксированном месте. Это может быть жилье или другое место, которое работодатель обеспечивает всеми необходимыми для работы техническими средствами. Согласно проекту, изменить место надомной работы можно только с согласия руководства;
  • проект также делает возможным гибкий график работы, если на это соглашаются работники и предприятие;
  • работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или ухаживающему за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, дается возможность выполнять свою работу на условиях дистанционной работы.

Документом работнику предоставляют возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении него совершили действия, содержащие признаки дискриминации.


Инфографика: Центра общественного мониторинга и контроля

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.