Рада приняла закон о дистанционной работе за основу

Верховная рада приняла законопроект, который урегулирует положение о дистанционной работе украинцев.
Соответствующий проект Закона №4051 парламент поддержал за основу в первом чтении. За документ проголосовали 311 нардепов.
Что предусматривает законопроект о дистанционной работе:
Документом работнику предоставляют возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении него совершили действия, содержащие признаки дискриминации.
Инфографика: Центра общественного мониторинга и контроля
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