Рада приняла закон о дистанционной работе за основу

Верховная рада приняла законопроект, который урегулирует положение о дистанционной работе украинцев.

Соответствующий проект Закона №4051 парламент поддержал за основу в первом чтении. За документ проголосовали 311 нардепов.

Что предусматривает законопроект о дистанционной работе:

дистанционную работу можно совмещать с работой в офисе;

работник может выполнять работу в любом месте, иметь собственный график, но быть обеспеченным необходимым оборудованием и программами;

работник может работать удаленно до 2 месяцев в случае дискриминации в офисе;

проект предлагает разграничить понятия надомного труда и дистанционного труда;

надомная работа предполагает, что человек работает по графику компании, но вне офиса в четко зафиксированном месте. Это может быть жилье или другое место, которое работодатель обеспечивает всеми необходимыми для работы техническими средствами. Согласно проекту, изменить место надомной работы можно только с согласия руководства;

проект также делает возможным гибкий график работы, если на это соглашаются работники и предприятие;

работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или ухаживающему за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, дается возможность выполнять свою работу на условиях дистанционной работы.

Документом работнику предоставляют возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении него совершили действия, содержащие признаки дискриминации.



Инфографика: Центра общественного мониторинга и контроля

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