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Фонды соцстраха будут производить выплаты безработным на организацию бизнеса - принят закон

Фонды соцстраха будут производить выплаты безработным на организацию бизнеса - принят закон

Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования уполномочили производить выплаты безработным на организацию бизнеса.

Верховная Рада приняла законопроект №3692 во втором чтении.

О чем идет речь. В документе прописана возможность за счет фондов финансировать расходы на единовременную выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Фонды на случай безработицы в этот период производят страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Фонды также производят:

  • страховые выплаты в установленных случаях единовременного пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);
  • страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);
  • страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
  • оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Справка Finance.ua:

  • 54% опрошенных работодателей перевели работу своего бизнеса на удаленную или частично удаленную занятость, а 58% работников не против продолжать работу удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди более 10 000 пользователей OLX.
  • Самым большим плюсом удаленной работы владельцы бизнеса назвали уменьшение расходов на аренду офиса и его содержание (53%). Кроме того, немало опрошенных отмечают, что им нравится новый интересный формат работы (31%).

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По материалам Finance.UA
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