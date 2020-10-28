В Киеве при помощи компьютерного вируса похитили здание

В Киеве злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение, получили удаленный доступ к компьютеру государственного нотариуса и внесли изменения в реестр прав собственности на недвижимость в интересах третьего лица.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
“Работники киберполиции Киевщины совместно со следователями Васильковского отдела полиции установили факт незаконного завладения недвижимостью в Киеве благодаря использованию вредоносного программного обеспечения”. – говорится в сообщении.
По предварительным данным, злоумышленники направили электронное письмо, содержавшее “вирус”, государственному нотариусу. Таким образом они получили удаленный доступ к его компьютеру. Далее правонарушители внесли ложные сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Таким образом изменили право собственности на нежилое здание в центре Киева площадью около 250 квадратных метров.
Сотрудники киберполиции установили «заказчика» таких услуг. В его доме провели обыск с привлечением спецназовцев Киевщины. По результатам изъята компьютерная техника, содержащая доказательства причастности к несанкционированному вмешательству в работу компьютера государственного нотариуса.
Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертных исследований.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.
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