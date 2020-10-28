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Оператор ГТС Украины за 9 месяцев получил доход в размере 44,8 млрд грн

Оператор ГТС Украины за 9 месяцев получил доход в размере 44,8 млрд грн

Оператор ГТС Украины по итогам 9 месяцев работы с момента обретения статуса лицензированного оператора ГТС (1 января 2020 года) получил доход в размере 44,8 млрд грн.

За предоставленные услуги по транзиту газа в страны ЕС и Молдову и за движение газа в межгосударственных точках соединения ОГТСУ получил 34,5 млрд грн дохода (77%), а за услуги внутри Украины – 10,3 млрд грн (23%).

В частности, транзит принес компании 32,4 млрд грн, а импорт и ре-экспорт – 2,1 млрд грн. В том числе компания получила 490 млн грн от предоставления услуги shorthaul, позволяющей клиентам заказывать транспортировку газа между странами Европы через Украину с возможностью хранения газа в украинских хранилищах по дисконтированной цене.

Следует отметить, что привлекательность услуг транспортировки для клиентов ОГТСУ возросла более чем на четверть благодаря заключению межоператорских соглашений с соседними странами, внедрению реверса на польском, словацком и венгерском маршрутах, созданию для удобства трейдеров виртуальных точек соединения с Польшей и Венгрией, реализации прозрачного механизма распределения мощностей через аукционы на сертифицированных платформах.

Налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней за отчетный период составили 9,7 млрд грн. Ожидается, что по итогам текущего года ОГТСУ перечислит более 12 млрд грн в государственный и местные бюджеты и, таким образом, войдет в десятку крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Операционные расходы компании за три квартала 2020 года составили 20 млрд грн (половина из которых – закупка газа на ПТР и балансировку).

Негативное влияние на финансовые результаты ОГТСУ оказали долги участников рынка за сформированные негативные небалансы в газотранспортной системе, составляющие более 1 млрд грн. С учетом динамики накопления задолженности за предыдущие периоды, существует значительный риск роста этой суммы в четвертом квартале 2020 года в связи с началом отопительного сезона.

По материалам Finance.UA
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