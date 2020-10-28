Оператор ГТС Украины за 9 месяцев получил доход в размере 44,8 млрд грн

Оператор ГТС Украины по итогам 9 месяцев работы с момента обретения статуса лицензированного оператора ГТС (1 января 2020 года) получил доход в размере 44,8 млрд грн.
За предоставленные услуги по транзиту газа в страны ЕС и Молдову и за движение газа в межгосударственных точках соединения ОГТСУ получил 34,5 млрд грн дохода (77%), а за услуги внутри Украины – 10,3 млрд грн (23%).
В частности, транзит принес компании 32,4 млрд грн, а импорт и ре-экспорт – 2,1 млрд грн. В том числе компания получила 490 млн грн от предоставления услуги shorthaul, позволяющей клиентам заказывать транспортировку газа между странами Европы через Украину с возможностью хранения газа в украинских хранилищах по дисконтированной цене.
Следует отметить, что привлекательность услуг транспортировки для клиентов ОГТСУ возросла более чем на четверть благодаря заключению межоператорских соглашений с соседними странами, внедрению реверса на польском, словацком и венгерском маршрутах, созданию для удобства трейдеров виртуальных точек соединения с Польшей и Венгрией, реализации прозрачного механизма распределения мощностей через аукционы на сертифицированных платформах.
Налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней за отчетный период составили 9,7 млрд грн. Ожидается, что по итогам текущего года ОГТСУ перечислит более 12 млрд грн в государственный и местные бюджеты и, таким образом, войдет в десятку крупнейших налогоплательщиков в Украине.
Операционные расходы компании за три квартала 2020 года составили 20 млрд грн (половина из которых – закупка газа на ПТР и балансировку).
Негативное влияние на финансовые результаты ОГТСУ оказали долги участников рынка за сформированные негативные небалансы в газотранспортной системе, составляющие более 1 млрд грн. С учетом динамики накопления задолженности за предыдущие периоды, существует значительный риск роста этой суммы в четвертом квартале 2020 года в связи с началом отопительного сезона.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В парламенте подсчитали, как "налог на Google" пополнит бюджет УкраиныВчера, 16:33 - 1921 13
Присылают ювелирку по почте: новая схема мошенниковВчера, 17:47 - 2197 10
Глобальный интернет Маска: первые результаты скорости и цены на StarlinkВчера, 22:48 - 1555 9
Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ - Зеленский3 ч. назад - 1308 7
Украинцев предлагают оформлять на работу по-новому - СМИВчера, 14:04 - 2521 6
Украинцев предлагают оформлять на работу по-новому - СМИВчера, 14:04 - 2521 6
Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото, "порочащие репутацию" (фото)Вчера, 20:40 - 2427 2
Минимальная зарплата: что заложили в бюджет-2021Вчера, 16:05 - 2310 1
Присылают ювелирку по почте: новая схема мошенниковВчера, 17:47 - 2197 10
В парламенте подсчитали, как "налог на Google" пополнит бюджет УкраиныВчера, 16:33 - 1921 13
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Вчера, 12:10 - 555
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 865 3
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 761
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1168
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 912