Как восстановить нотариально заверенные документы

В случае утраты или порчи нотариально заверенного документа его можно восстановить у нотариуса. По письменному заявлению лиц, по поручению или в отношении которых совершалось нотариальное действие, выдается дубликат документа.
Чтобы получить дубликат, физическое лицо должно предоставить нотариусу любой документ, удостоверяющий личность и справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, напоминает в Facebook Министерство юстиции.
Если за выдачей дубликата документа обратился представитель заявителя – он должен подтвердить представительские полномочия нотариально заверенной доверенностью.
Процедура выдачи дубликатов документов наследникам умершего несколько отличается.
Дубликаты выдаются по письменному заявлению наследников, а также исполнителя завещания и на запрос нотариуса, которым заведено наследственное дело. В таком случае нотариусу, кроме свидетельства о смерти, предоставляются документы, подтверждающие родственные отношения.
В случае обращения за дубликатом представителя юридического лица, он должен предоставить нотариусу учредительные документы юридического лица в подтверждение его правоспособности и дееспособности, а также документы в подтверждение своих полномочий.
Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, могут быть выданы также по письменному заявлению правопреемников лиц, по поручению или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а дубликат ипотечного договора – в том числе по письменному заявлению ипотекодержателя.
Дубликат должен делать тот, кто выдавал документ. Но если нотариус уже прекратил свою деятельность, дубликат можно получить в государственном нотариальном архиве.
После выдачи дубликата оригинал документа теряет свою юридическую силу.
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