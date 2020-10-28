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ПриватБанк первым в Украине начал выпускать карты UnionPay

ПриватБанк первым в Украине начал выпускать карты UnionPay

ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карточек международной системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще более чем 170 странах, а также пользоваться эксклюзивными предложениями и скидками UnionPay.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как оформить. Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay “Универсальная” уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка .

В ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.

“Выпуск ПриватБанком первых украинских карт UnionPay – это новые возможности для наших клиентов и банка в рамках интеграции в мировую финансовую систему. Эти карты в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-Восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами. Кроме того, карты ПриватБанк UnionPay открывают украинцам новые преимущества глобального шоппинга на торговых площадках – партнерах крупнейшей мировой платежной системы”, – отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Начиная с декабря 2019 года пользователи платежных карт UnionPay могут использовать их в сети ПриватБанка – расплачиваться в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах ПриватБанка по всей стране.

Что это дает. UnionPay International предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 179 странах мира. Карты UnionPay эмитируется в более чем 61 странах. На сегодняшний день на долю UnionPay приходится самый большой в мире объем расходов по картам.

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По материалам Finance.UA
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