Украинцы должны подать декларации и уплатить подоходный налог: сколько и за что

Украинцы, у которых были дополнительные доходы в 2020 году, до мая 2021-го должны заполнить и подать по месту регистрации налоговые декларации. В зависимости от источника дохода с него нужно будет уплатить либо 18%, либо 5% подоходного налога.
Налоги за наемных работников платит работодатель, возможно, в том числе из-за этого многие украинцы даже не подозревают, сколько они платят в бюджет. К примеру, с каждой зарплаты нужно заплатить 22% единого соцвзноса, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора.
Подоходный налог нужно платить и с других доходов, например от аренды недвижимости, от дополнительного заработка, подработки. Но в этом случае платить нужно самостоятельно – до мая следующего года заполнить декларацию и заплатить за май прошлого года.
18% по закону нужно платить:
5% нужно платить:
Если в этом году был какой-либо из выше перечисленных доходов, до мая 2021-го нужно обратиться в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и уплатить налог.
Напомним, физические лица – предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).
Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).
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