Ощадбанк официально получил нового руководителя

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный 2 ноября 2020 года завершил свою каденцию на посту, с 3 ноября банк возглавляет Сергей Наумов.
Об этом Пышный и Наумов сообщили в Facebook.
“2413 дней назад, 26 марта 2014 года, я приступил к исполнению обязанностей председателя правления Ощадного банка Украины. Сегодня, 2 ноября 2020 года, мой последний день в должности. Я завершаю свою каденцию, которая длилась более 6 с половиной лет и передаю руководство банком Сергею Наумову.
Все необходимые процедуры, предусмотренные “Протоколом преемственности”, завершены и новый руководитель приступит к исполнению обязанностей 3 ноября. Пост сдал. Пост принял”, – написал Пышный.
В то же время Сергей Наумов поблагодарил наблюдательный совет банка за доверие, а Пышного – за “титанические усилия, ведь при нем бывшая ощадкасса превратилась в одного из лидеров банковской отрасли, который успешно конкурирует с “дочками” иностранных банков”.
“Чтобы окончательно оторваться от прошлого, Ощадбанку необходима приватизация. Нужно, чтобы в капитал банка вошел иностранный инвестор, который не только принесет современные технологии, но и укрепит доверие к финансовому институту. Чтобы найти этого инвестора, нужно и дальше работать над повышением конкурентоспособности Ощада. Усиление конкурентных преимуществ и приватизация – такие приоритеты будут в моей повестке”, – пояснил он.
Сергей Наумов / Фото: 24 канал
По его словам, не впервые в истории Ощадбанка передача власти в нем происходит без конфликтов, цивилизованно, как в ведущих международных компаниях.
“Украинские компании государственной формы собственности должны не только эффективно работать, но и помогать государству развивать экономику. Это огромный сектор с мощным потенциалом. Государственные банки составляют сейчас более половины банковского сектора. У них сейчас есть уникальная возможность дать толчок экономическому росту. Это сейчас и происходит, к примеру, благодаря правительственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%”.
Ощадбанк под моим руководством будет продолжать активно участвовать в подобных инициативах, а также развивать собственные проекты поддержки бизнеса”, – добавил он.
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