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Зеленский заявил, что председатель КСУ должен уйти в отставку

Зеленский заявил, что председатель КСУ должен уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский считает, что либеральным выходом из ситуации, сложившейся в стране из-за резонансных решений Конституционного Суда, будет отставка председателя КСУ Александра Тупицкого.

Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

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“Сегодня мы говорим в принципе об одном человеке – председателе Конституционного Суда господине Тупицком… Мне кажется, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди сейчас не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он должен просто уйти в отставку”, – отметил президент.

По его словам, после этого можно “спокойно перейти к обновлению состава КС”.

Президент подчеркнул, что избрание нового состава Конституционного Суда Украины должно происходить на конкурсной основе, прозрачно и открыто.

“Все через микроскоп будут смотреть, кто же попал в новый состав Конституционного Суда”, – заявил глава государства.

Зеленский считает, что назначение судей должно происходить по квотам, в частности от президента или парламента.

“Я и предлагал, чтобы был независимый отбор судей. Чтобы гарантировали наблюдатели или участники комиссии, которая будет заседать и отбирать этих судей. У меня нет желания, я не хочу влиять на Конституционный Суд. Хотя, если бы я влиял, у них не было бы такого решения. Но все равно я не хочу. Я не хочу иметь ни одного предложения по той или иной кандидатуре. Я пришел из другой жизни, где нет никаких отношений с судьями. Поэтому я могу только их согласовать, если предложения были наработаны нашими профессионалами вместе с партнерами. Я могу обратиться к правоохранителям с просьбой проверить их добропорядочность и согласовать. Всё”, – подчеркнул президент.

Он уточнил, что после перезагрузки Конституционного Суда работа новых судей должна соответствовать принципам добропорядочности.

В то же время Зеленский убежден, что лучшим выходом из конституционного кризиса является добровольная отставка всего нынешнего состава КСУ.

По материалам ТСН
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