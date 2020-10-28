Зеленский заявил, что председатель КСУ должен уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский считает, что либеральным выходом из ситуации, сложившейся в стране из-за резонансных решений Конституционного Суда, будет отставка председателя КСУ Александра Тупицкого.
Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.
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“Сегодня мы говорим в принципе об одном человеке – председателе Конституционного Суда господине Тупицком… Мне кажется, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди сейчас не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он должен просто уйти в отставку”, – отметил президент.
По его словам, после этого можно “спокойно перейти к обновлению состава КС”.
Президент подчеркнул, что избрание нового состава Конституционного Суда Украины должно происходить на конкурсной основе, прозрачно и открыто.
“Все через микроскоп будут смотреть, кто же попал в новый состав Конституционного Суда”, – заявил глава государства.
Зеленский считает, что назначение судей должно происходить по квотам, в частности от президента или парламента.
“Я и предлагал, чтобы был независимый отбор судей. Чтобы гарантировали наблюдатели или участники комиссии, которая будет заседать и отбирать этих судей. У меня нет желания, я не хочу влиять на Конституционный Суд. Хотя, если бы я влиял, у них не было бы такого решения. Но все равно я не хочу. Я не хочу иметь ни одного предложения по той или иной кандидатуре. Я пришел из другой жизни, где нет никаких отношений с судьями. Поэтому я могу только их согласовать, если предложения были наработаны нашими профессионалами вместе с партнерами. Я могу обратиться к правоохранителям с просьбой проверить их добропорядочность и согласовать. Всё”, – подчеркнул президент.
Он уточнил, что после перезагрузки Конституционного Суда работа новых судей должна соответствовать принципам добропорядочности.
В то же время Зеленский убежден, что лучшим выходом из конституционного кризиса является добровольная отставка всего нынешнего состава КСУ.
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