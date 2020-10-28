В "Слуге народа" назвали условие для снижения налогов в Украине

Снижение налогов в Украине возможно только после того, как украинская экономика будет выведена из тени.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

На вопрос, когда в Украине будут снижать налоги, нардеп ответил:

“Очень простой ответ на очень сложный вопрос: да, мы готовы снижать налоги. Кстати, у нас есть несколько предложений по снижению налогов, на комитете мы их будем рассматривать. Но за счет детенизации экономики. Детенизация экономики – это тот нулевой цикл нашей экономики, который мы должны пройти перед тем, как снижать налоги. Если у нас 50% экономики в тени, снижай налоги, повышай налоги – это все будет касаться только белого бизнеса”.

Справка Finance.ua:

В Минэкономики ранее рассказали, что налоги для бизнеса в Украине увеличивать не планируют, но работают над тем, чтобы налогов было меньше.

Депутаты предлагали внести изменения в НКУ по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в Украине.

Министр экономики сообщал, что размер единого социального взноса можно уменьшить два раза, увеличив количество налогоплательщиков. Кроме того, для этого нужна ситуация экономического роста.

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