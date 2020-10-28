Создано устройство для превращения любого экрана в сенсорный

Команда разработчиков BLUEVER создала новое устройство, которое может превратить любой экран в сенсорный. Уникальное устройство расположено в правом верхнем углу вашего дисплея и позволит вам взаимодействовать с помощью касания и перетаскивания курсора кончиком пальца.
Стоимость устройства для раннего бронирования – от 69 долларов, что дает экономию 21% от рекомендованной розничной цены. Ожидается, что доставка по всему миру состоится в следующем месяце.
С помощью встроенной камеры и инфракрасных лампочек BLUEVER Hello X2 обнаруживает ваш движущийся палец по направлению к монитору и преобразует его в прикосновение и перетаскивание мышью с высокой точностью и без задержки.
Фото: kickstarter
BLUEVER Hello X2 работает с любым средним ноутбуком или настольным компьютером с ОС Mac или Windows, а размер экрана монитора начинается от 10 до 27 дюймов и превращает их в причудливые сенсорные экраны.
Фото: kickstarter
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