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Фонд госимущества продаст в ноябре 10 спиртзаводов

Фонд госимущества продаст в ноябре 10 спиртзаводов

Фонд государственного имущества в ноябре выставил на онлайн-аукцион 10 спиртовых заводов.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

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Стартовые цены на эти предприятия, которые ранее входили в госконцерн Укрспирт, установлены в пределах от 8 до 54 млн грн.

Сенниченко напомнил, что в октябре за две недели ФГИУ продал шесть заводов Укрспирта за общую сумму более 268 млн грн.

“Цена, которую формирует рынок и которая взлетает иногда и в два-три раза, – вот главная характеристика, которая сейчас объединяет спиртовую приватизацию”, – заявил глава ФГИУ.

По материалам Корреспондент.net
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