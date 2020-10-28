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Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото, "порочащие репутацию" (фото)

Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото, "порочащие репутацию" (фото)

Итальянская компания Ferrari, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, отсудила у своего клиента 300 тысяч евро за фото спорткара в Instagram.

В компании посчитали, что кадры “порочат репутацию” автомобильного бренда, пишет Motor.

Иск был выдвинут против немецкого дизайнера Филиппа Плейна, который два года назад разместил в соцсети снимки.

Плейн рекламировал свою новую коллекцию обуви, использовав в качестве декорации ярко-зеленый суперкар Ferrari 812 Superfast.

В Ferrari посчитали, что дизайнер продвигает свой бренд, используя популярность знаменитой автокомпании. Автопроизводитель добавил, что кадры с полуобнаженными моделями “идут вразрез с ценностями бренда”.

Компания потребовала от Плейна убрать фото, но письмо немец проигнорировал.

Фото: Instagram/philippplein

Миланский суд согласился с доводами истца и постановил взыскать с Филиппа Плейна 300 тысяч евро. Также дизайнер должен удалить фото из Instagram и оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч евро.

Фото: Instagram/philippplein

Плейн уже объявил, что не согласен с претензиями и будет оспаривать судебное решение. Он добавил, что обожает продукцию автогиганта и за последние несколько лет купил пять новых суперкаров Ferrari, при этом “бесполезная борьба автокомпании его очень забавляет”.


Фото: Instagram/philippplein

Он подчеркнул, что готов заплатить указанную сумму при условии, что Ferrari отдаст эти деньги на благотворительность.

По материалам Корреспондент.net
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