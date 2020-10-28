Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото, "порочащие репутацию" (фото)

Итальянская компания Ferrari, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, отсудила у своего клиента 300 тысяч евро за фото спорткара в Instagram.
В компании посчитали, что кадры “порочат репутацию” автомобильного бренда, пишет Motor.
Иск был выдвинут против немецкого дизайнера Филиппа Плейна, который два года назад разместил в соцсети снимки.
Плейн рекламировал свою новую коллекцию обуви, использовав в качестве декорации ярко-зеленый суперкар Ferrari 812 Superfast.
В Ferrari посчитали, что дизайнер продвигает свой бренд, используя популярность знаменитой автокомпании. Автопроизводитель добавил, что кадры с полуобнаженными моделями “идут вразрез с ценностями бренда”.
Компания потребовала от Плейна убрать фото, но письмо немец проигнорировал.
Фото: Instagram/philippplein
Миланский суд согласился с доводами истца и постановил взыскать с Филиппа Плейна 300 тысяч евро. Также дизайнер должен удалить фото из Instagram и оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч евро.
Фото: Instagram/philippplein
Плейн уже объявил, что не согласен с претензиями и будет оспаривать судебное решение. Он добавил, что обожает продукцию автогиганта и за последние несколько лет купил пять новых суперкаров Ferrari, при этом “бесполезная борьба автокомпании его очень забавляет”.
Фото: Instagram/philippplein
Он подчеркнул, что готов заплатить указанную сумму при условии, что Ferrari отдаст эти деньги на благотворительность.
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