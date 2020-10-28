Земельную реформу не сможет остановить даже Конституционный суд - Лещенко

Глава Госгеокадастра Роман Лещенко считает, что земельная реформа – это неотвратимый процесс, который не сможет остановить даже решение Конституционного суда.
Об этом Лещенко заявил в комментарии Экономической правде.
По его словам, “сегодня много опытных политиков старого формата, и даже целые лидеры парламентских фракций, в частности, Юлия Тимошенко, которые показательно выступали против открытия рынка земли в Украине, подчеркивают, что нельзя распускать Конституционный Суд Украины. Таким образом, играя на стороне судей КСУ, своими действиями делают попытку остановить земельную реформу и не допустить старта оборота сельскохозяйственных земель”.
“Земельная реформа – это неотвратимый процесс, мы сделаем все для того, чтобы оборот сельскохозяйственной земли в Украине стартовал с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы”, – считает Лещенко.
Глава ведомства отметил, что решение КСУ было направлено на уничтожение антикоррупционных достижений последних лет.
Земельную реформу он назвал “восстановлением справедливости”, ведь “пока семи миллионам пайщикам в Украине с 2001 года не давали права распоряжаться своим имуществом, миллионы гектаров земель под личное крестьянское хозяйство выводили из государственной собственности. Эти земли продавались и физлицам, и юридическим лицами, и даже иностранцам, чем так пугали граждан политики, которые были активными противниками земельной реформы”.
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